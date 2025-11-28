Zeljko Obradovic insiste en dimitir y el Partizan se queda sin director deportivo El club anuncia el acuerdo de rescisión con Zoran Savic mientras pretende hacer un último intento para convencer al técnico de que se quede

Iván Benito Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:30 Comenta Compartir

El Partizan tiene previsto entrenar este sábado y aún no está claro quién dirigirá la sesión. El club pretende que lo haga Zelkjo Obradovic, que permanezca en el banquillo y revoque su «dimisión irrevocable». Así le han insistido este viernes en una reunión en la que el técnico no ha cambiado de opinión. Su aterrizaje en Belgrado, con miles de personas esperandole para animarle a quedarse en el aeropuerto, tampoco han sido suficientes para que el laureado entrenador aprueba continuar en el equipo.

Según los medios serbios, Obradovic manifestó su descontento con algunos jugadores y expresó que le es imposible conectar con ellos. Desde la entidad le aseguran que están dispuestos a hacer todos los cambios en la plantilla que quiera, pero el técnico lo considera inviable a estas alturas de temporada. Mañana, el Consejo de Administración de la institución tendrá un cónclave en el que decidirán el camino a seguir.

Mientras tanto, el Partizan ha anunciado el acuerdo de rescisión de contrato de su director deportivo Zoran Savić. El exjugador serbio llegó en 2021 junto a Obradovic, y aunque desde el club no expresan los motivos de su salida, los malos resultados, con siete derrotas en los últimos ocho partidos de Euroliga y el bajo rendimiento de muchos de los jugadores que no están cumpliendo con las expectativas y la alta inversión realizada, parecen haber tenido un peso importante en la decisión. la directiva, además, debe lidiar con una multa de 40.000 euros y una reducción de aforo del 20% en el Belgrado Arena por el mal comportamiento de sus aficionados en el partido ante el Fenerbahce.