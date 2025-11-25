El Baskonia se volatiliza en Kaunas

La persecución de una victoria lejos de casa en la Euroliga continúa para el Baskonia. Tampoco es que el Zalgirio Arena fuera el escenario más ... propicio, pero la realidad es que el equipo de Galbiati tuvo momentos en los que se alimentó la ilusión de poder salir por la puerta grande de una de las canchas más incandescentes de Europa. Al final, los sueños, sueños son. O más que al final, desde un tercer cuarto en el que el Baskonia pasó de estar presente a quedar por completo volatilizado a manos de un Zalgiris arrollador, capaz de bajar las pulsaciones de su contrincante para encerrarlo en la media cancha.

En este nuevo escenario planteado por los bálticos, el Baskonia se encontró una ciénaga en la que hundirse mientras los lituanos hacían aflorar uno de los mejores ataques en estático de Europa. Con Maodo Lo y Sylvain Francisco como batutas principales, el Zalgiris fue un anfitrión firme e implacable, una máquina precisa de de circulación de balón que alimentó un acierto triplista abrumador.

Zalgiris Kaunas Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Francisco 30:24 23 32 5/9 3/5 4/7 3 11 2 3/4 Wright 15:47 4 1 2/5 0/2 3 2 -/1 Brazdeikis 27:23 13 14 2/4 3/4 2 3 1/- Tubelis 30:01 15 10 3/12 3/4 1 6 1 3 -/1 Lo 21:04 9 14 1/4 1/2 4/4 6 3 2 Sleva 11:12 5 10 1/1 1/2 2 1 2 -/1 Birutis 4:10 0 1 1 Rubstavicius 3:45 0 -1 1 2 Sirvydis 20:01 8 8 1/1 2/4 2 1 1 1/2 Ulanovas 36:13 5 2 1/4 1/2 0/2 1 2 2 1/- Equipo 0 2 0 0 0 0/2 Total 200 82 91 16/40 14/23 8/15 24 8 19 17 6/11 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Diakite 19:54 8 10 1/3 1/2 3/4 3 1 3 Simmons 24:07 12 12 5/8 0/3 2/2 2 3 1 Nowell 20:21 6 5 3/4 0/3 0/1 1 5 2 -/2 Rafa, Villar 11:36 0 2 0/1 2 1 1 2 1/- Diallo 19:53 3 2 1/5 0/2 1/2 5 1 3 2/3 Kurucs 23:11 8 10 4/5 0/2 2 3 1 2 -/1 Sedekerskis 9:06 3 7 1/1 1/2 2 1 1/1 Luwawu-cabarrot 24:01 18 11 2/7 4/6 2/2 2 1 3 1/2 Spagnolo 20:02 4 5 2/3 2 3 1 1/3 Khalifa 17:14 2 7 1/1 5 2 2 1/1 Frisch 10:35 3 0 1/2 2 1/1 Equipo -2 0 0 0 0 0/2 Total 200 67 69 20/37 6/21 9/13 26 8 15 21 8/16

Zalgiris Kaunas Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz Tiros de 2 16/40Intentos20/37 40% Aciertos54.1 Tiros de 3 14/23Intentos6/21 60.9% Aciertos28.6 Tiros libres 8/15Intentos9/13 53.3% Aciertos69.2 Rebotes 32Total34 24+8Defensivos+Ofensivos26+8 Balones 11Pérdidas16 6Recuperaciones8 OTROS 19Asistencias15 17Faltas Personales21

Los azulgranas fueron acribillados en tierra de tiradores. Firmaron una primera parte más que solvente, con una prestancia defensiva notable y un primer cuarto que cazó al Zalgiris con el pie cambiado. El 4-12 en el minuto 5 iluminaba un Baskonia con afán conquistador. Los de Maciulis se recuperaron de la mano de un Sylvain Franscisco que no tardaría en demostrar que vive en una nube de inspiración formidable en este momento de temporada.

El de Galbiati fue un equipo afiliado a la resistencia, apoyado en Cabarrot, la maniobrabilidad de Kurucs bajo los aros y un Diakite que trataba de contener la acumulación de faltas. El primer capítulo se cerró con un 18-24 y el Baskonia se dispuso a ajustarse el traje ignífugo para resistir durante un primer cuarto de creciente bombardeo triplista por parte del Zalgiris.

Esquivó las llamas el conjunto alavés para llegar al descanso con un 37-42 al descanso y logró estirar un tanto la ventaja hasta los nueve puntos de renta (40-49, minuto 24). Fue la cima hollada por el Baskonia antes de una caída imparable. El Zalgiris orquestó entonces esa versión baloncestística dinámica y bien templada que le ha permitido colarse en la zona alta de la clasificación de la Euroliga. Hizo que el ritmo azulgrana decayera mientras intensificaba su cadencia anotadora con un parcial de 14-5 que igualaba el choque al cierre del tercer cuarto (54-54). El triple con el que Frisch abrió la última entrega quedó en tímida y aislada respuesta azulgrana a la apabullante acometida del Zalgiris, que liquidó el duelo con un parcial de 28-13 en los últimos diez minutos de encuentro.