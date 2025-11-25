El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zalgiris 82-67 Baskonia

El Baskonia se volatiliza en Kaunas

Una notable primera parte de los azulgranas da paso a una reacción implacable del Zalgiris que mantiene la sequía a domicilio

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

La persecución de una victoria lejos de casa en la Euroliga continúa para el Baskonia. Tampoco es que el Zalgirio Arena fuera el escenario más ... propicio, pero la realidad es que el equipo de Galbiati tuvo momentos en los que se alimentó la ilusión de poder salir por la puerta grande de una de las canchas más incandescentes de Europa. Al final, los sueños, sueños son. O más que al final, desde un tercer cuarto en el que el Baskonia pasó de estar presente a quedar por completo volatilizado a manos de un Zalgiris arrollador, capaz de bajar las pulsaciones de su contrincante para encerrarlo en la media cancha.

