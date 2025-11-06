Cemento armado para proseguir la racha

Virtus 87-76 BaskoniaCemento armado para proseguir la racha
El Baskonia se mantiene fiel a su cuajo colectivo para anular las constantes de un Virtus al que no da ni una sola ventaja en el marcador
Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:25
La aleación azulgrana continúa con su proceso de endurecimiento. Cuatro victorias consecutivas suma ya un Baskonia que mantiene abierta esa racha que sabe a clara ... rectificación de un inicio de campaña sin brújula. Aquel equipo tímido y deslavazado de primeros de octubre ha mutado en una escuadra de orquestación bien templada, que todavía puede y debe mejorar con el paso de las jornadas, pero que ha hallado un punto de apoyo a partir del cual crecer y hacer creer a sus devotos. El Virtus Bolonia de Dusko Ivanovic es la última víctima de un conjunto azulgrana cuyos colmillos ya asoman.
En el retorno del montenegrino y de Vildoza al Buesa Arena, uno venerado y el otro recibido con música de viento, la afición azulgrana aplaudió y alentó el presente que encarna Paolo Galbiati y un grupo de jugadores que ya comienzan a leer con criterio su partitura. Como durante la perfecta semana pasada, el coliseo de Zurbano volvió a ser una fortaleza en la que el Baskonia va destapando diversas capas de una personalidad todavía en construcción, pero ya reconocible.
|Baskonia Vitoria-Gasteiz
|Min
|P
|VAL
|T2
|T3
|TL
|RD
|RO
|AS
|F
|REC/PER
|Diakite
|7:10
|2
|3
|1/1
|1
|2
|1
|3
|Simmons
|22:46
|7
|11
|1/2
|1/4
|2/2
|8
|2
|-/1
|Nowell
|18:30
|9
|4
|0/2
|3/7
|4
|1
|-/1
|Rafa, Villar
|14:07
|4
|6
|2/2
|0/1
|1
|2
|2
|1/-
|Diallo
|21:18
|14
|17
|4/7
|1/3
|3/4
|6
|1
|2
|-/1
|Kurucs
|16:00
|6
|0
|3/5
|0/1
|1
|3
|4
|1/3
|Sedekerskis
|27:12
|13
|16
|2/3
|2/3
|3/4
|3
|1
|2
|1
|1/3
|Luwawu-cabarrot
|22:13
|16
|11
|2/3
|3/6
|3/3
|2
|1
|4
|-/2
|Spagnolo
|21:06
|9
|18
|3/3
|3/3
|3
|3
|1
|Khalifa
|19:48
|4
|7
|2/4
|4
|2
|3
|1/-
|Frisch
|9:11
|3
|6
|1/2
|2
|1
|Hrabar
|0:39
|0
|0
|Equipo
|1
|1
|0
|0
|0
|0/0
|Total
|200
|87
|100
|20/32
|11/27
|14/16
|22
|8
|25
|23
|4/11
|Virtus Bologna
|Min
|P
|VAL
|T2
|T3
|TL
|RD
|RO
|AS
|F
|REC/PER
|Vildoza
|17:55
|0
|0
|0/2
|0/2
|4
|1
|1/-
|Edwards
|25:24
|13
|3
|1/7
|3/9
|2/2
|4
|1
|2
|-/5
|Pajola
|17:07
|3
|5
|0/1
|1/2
|6
|5
|1/-
|Niang
|30:05
|18
|35
|6/8
|6/6
|8
|4
|3
|1
|1/1
|Smailagic
|11:53
|3
|0
|0/2
|1/2
|2
|2
|-/2
|Taylor
|1:42
|0
|-1
|0/1
|Alston
|13:48
|5
|0
|1/3
|1/1
|1
|3
|1/1
|Hackett
|17:20
|0
|5
|0/1
|2
|2
|1/-
|Morgan
|21:51
|10
|8
|1/3
|1/6
|5/5
|1
|1
|2
|2
|Diarra
|4:41
|4
|5
|2/3
|2
|Jallow
|14:52
|10
|12
|3/4
|1/1
|1/1
|3
|2
|Diouf
|23:22
|10
|14
|3/5
|4/6
|1
|1
|3
|2
|-/1
|Equipo
|-1
|1
|2
|0
|0
|0/4
|Total
|200
|76
|85
|17/38
|8/25
|18/20
|22
|13
|19
|20
|5/14
Baskonia Vitoria-Gasteiz
Virtus Bologna
20/32Intentos17/38
62.5% Aciertos44.7
11/27Intentos8/25
40.7% Aciertos32
14/16Intentos18/20
87.5% Aciertos90
30Total35
22+8Defensivos+Ofensivos22+13
11Pérdidas14
4Recuperaciones5
25Asistencias19
23Faltas Personales20
Una vez más, emergió un marcado cuajo colectivo que dosifica al máximo cualquier exceso de egoísmo y una constancia que hizo imposible que el plantel boloñés lograra anotarse ni una sola ventaja en el marcador durante los cuarenta minutos de juego. Altibajos azulgranas y reacciones del rival los hubo, pero el Baskonia encontró la manera de salir de las cuerdas para mantener a raya a su oponente.
El anfitrión arrancó el encuentro pletórico y lo cerró al mando de una locomotora rugiente de confianza. Un Virtus con visibles destellos de calidad quedó desarbolado por la rotunda apuesta azulgrana, condenado a las guerras en solitario. Carsen Edwards, la gran referencia anotadora visitante, quedó eclipsado por una defensa áspera que aplicó Rafa Villar y que continuarían otros compañeros para desesperación del escolta tejano. El catalán emula a Nowell e ilustra el camino que marca Galbiati que todo recluta debe seguir para ganar minutos con la defensa como premisa irrenunciable.
La defensa azulgrana comenzó la demolición rival a base de desconectar a Carsen Edwards
El Baskonia cimentó su cuarta victoria consecutiva a base de diversificar al máximo su número de protagonistas. Sedekerskis tomó el relevo de inicio de un Cabarrot gris mientras Diallo aceleraba a un plantel azulgrana dominante durante una primera parte que se cerró con un 46-34. El cuadro vitoriano era un continuo cerrar filas ante la acumulación de contratiempos. Con Diakite y Diop ya cargados con faltas, los quintetos en cancha sostenían el equilibrio y la cordura aunque la talla fuera más reducida en el puesto de 'cinco'. El mando de Simmons al timón destila energía y calidad, pero también una contención de errores que aleja al Baskonia del caos.
La renta local se estiró hasta los once puntos mediado el tercer cuarto (56-45), pero el Virtus encontró su momento para imponer el músculo de Diouf y Niang. Un parcial de 4-14 (58-57, minuto 38) destapó a un Baskonia que parecía haberse olvidado de compartir el balón. La amnesia se curó de inmediato con la irrupción de Spagnolo, un triple oportuno de Nowell para cerrar la tercera entrega (65-57) y otro de Cabarrot para abrir el cuarto final. La estrella de este inicio de curso pedía paso. Un parcial de 17-2 (75-69, minuto 33). La última oleada de Edwards dio para que los italianos se acercaran a ocho puntos (78-70, minuto 35) antes de que el Baskonia impusiera el orden definitivo para sellar su cuarta muesca consecutiva.
