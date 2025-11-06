El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 6 de noviembre
Cemento armado para proseguir la racha

Ver 25 fotos

Virtus 87-76 Baskonia

Cemento armado para proseguir la racha

El Baskonia se mantiene fiel a su cuajo colectivo para anular las constantes de un Virtus al que no da ni una sola ventaja en el marcador

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:25

Comenta

La aleación azulgrana continúa con su proceso de endurecimiento. Cuatro victorias consecutivas suma ya un Baskonia que mantiene abierta esa racha que sabe a clara ... rectificación de un inicio de campaña sin brújula. Aquel equipo tímido y deslavazado de primeros de octubre ha mutado en una escuadra de orquestación bien templada, que todavía puede y debe mejorar con el paso de las jornadas, pero que ha hallado un punto de apoyo a partir del cual crecer y hacer creer a sus devotos. El Virtus Bolonia de Dusko Ivanovic es la última víctima de un conjunto azulgrana cuyos colmillos ya asoman.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  5. 5 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  6. 6

    Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»
  7. 7 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  8. 8

    El Athletic comienza a decir adiós a la Champions
  9. 9

    Sabina se marcha como un señor
  10. 10

    Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cemento armado para proseguir la racha