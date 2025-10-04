El veneno que mata el ritmo

Paolo Galbiati resaltó antes de comenzar la temporada que quería un equipo rápido y que se divirtiera. A priori, los 95 puntos anotados este viernes ... frente al Asvel, sumados a los 96 marcados el pasado martes en el Buesa Arena contra Olympiacos encajarían en el plan. Sin embargo, estas buenas anotaciones no sólo han bastado para celebrar la primera victoria del curso, sino que vienen acompañadas de un problema que empieza a convertirse en un lastre. Las 16 pérdidas de balón en las que incurrieron los baskonistas condicionaron un choque en el que los errores terminaron por decantar la balanza del lado del cuadro de Lyon.

El partido de los azulgranas fue claramente de más a menos, tanto en ataque como en defensa. Los brotes verdes de los primeros diez minutos y especialmente de la primera mitad del segundo cuarto se vieron pronto eclipsados por los errores no forzados en ambos lados de la cancha. Buen ejemplo de ello fueron las once pérdidas de la escuadra de Zurbano al descanso, ya por detrás en el marcador. Pese a las buenas penetraciones de Trent Forrest, los triples de Luwawu-Cabarrot y la polivalencia de Hamidou Diallo, las labores ofensivas se fueron por el desagüe con pases sin destinatario o las rápidas manos de los defensores locales. El alero con pasaporte guineano fue el baskonista con más balones perdidos (cuatro) en 23 minutos disputados. A él le siguieron Forrest, Spagnolo, Cabarrot, Howard y el debutante Diakite, con dos.

En la segunda mitad, el Baskonia pareció corregir este aspecto, pero no lo suficiente ni de forma continuada. La incomodidad y la falta de fluidez fueron palpables durante buena parte de los últimos 20 minutos, en los que Howard de forma individual trató de desatascar a su equipo. La desesperación fue tal que muchas de esas pérdidas llegaron mediante faltas en ataque, en bloqueos o entradas a canasta. La cadena de desastres se prolongó hasta el bocinazo final, con un pase desde línea de fondo a falta de tres segundos que no encontró receptor y que el Asvel estuvo a punto de aprovechar para aumentar su ventaja a los dobles dígitos.

Hamidou Diallo con cuatro fue el baskonista con más errores en cancha pese a su empeño y solidez

El mal partido de los jugadores de Galbiati en esta faceta del juego se une al del pasado martes en el Buesa Arena contra el Olympiacos. Y es que pese a poner en aprietos y estar a apunto de sorprender a uno de los trasatlánticos de la Euroliga, el Baskonia perdió 14 bolas, apenas dos menos frente al conjunto galo. El recién llegado Markquis Nowell (cuatro) y Luka Samanic (tres) fueron los que peor parados salieron. A ello se añade la escasa dureza para capturar rebotes, que también ha motivado más de un desliz en defensa en estos dos encuentros.

El Baskonia, que mañana inaugura su aventura doméstica frente al Zaragoza, verá elevado el listón continental la próxima semana. Su rival del jueves será otro aspirante a la Final Four, un Panathinaikos, especialista en castigar los errores ajenos con hombres como Kostas Sloukas, Kendrick Nunn o el exbaskonista Nikos Rogkavopoulos a la cabeza. Los verdes, ganadores de la Euroliga en 2024, cayeron ayer en casa de forma sorprendente ante el Barça con 12 pérdidas de balón a sus espaldas.

El boceto de Galbiati todavía muestra algunos borrones, quizás en parte lastrado por el número de problemas físicos durante la pretemporada, como reconoció el propio técnico. Pero empieza a ser urgente enderezar el timón.