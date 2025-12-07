El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gytis Radzevicius afrontará su segundo partido como baskonista tras cumplir en su debut. Jesús Andrade

El Valencia Basket, una prueba del algodón para las aspiraciones del Baskonia

El conjunto de Galbiati recibe al líder de la ACB, una máquina anotadora. «Es una versión mejorada del París» de Splitter, elogia Evan Fournier

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:43

Comenta

El Kosner Baskonia afronta esta tarde un duelo que pondrá a prueba su crecimiento defensivo. Le visita un equipo que impone tanto por sus resultados, su estilo relámpago y su amplitud de plantilla. El Valencia Basket se pudo permitir anteayer descartar a Jean Montero para jugar en el OAKA ante el Panathinaikos. El triunfo de los de Pedro Martínez, liderado por el exazulgrana Darius Thompson, cautivó a diversas voces del baloncesto europeo, entre ellos al jugador de Olympiacos, Evan Fournier, que andaba pendiente del partido. «Son una versión mejorada del París del año pasado. Un equipo muy peligroso», alabó en Twitter.

El conjunto azulgrana puede tomar nota de la advertencia del galo. Hoy se enfrenta a una máquina anotadora, que ataca como un rayo y carga con fuerza el rebote ofensivo. El Valencia se presenta en Vitoria como líder de la ACB con un promedio de 97,5 puntos por partido y 118 créditos de valoración media. También es el líder en asistencias, 22,5, la cifra que le encantaría alcanzar a Galbiati con su Baskonia, que se queda en 18 y el conjunto que más triples mete por partido (12,88), con un porcentaje del 39,46%.

Cuestión de extracomunitarios

El emparejamiento de Cabarrot (3,8 triples por partido) con Kameron Taylor (que ha metido diez de los trece que ha tirado), promete. La trayectoria taronja sería intachable en la ACB de no haber tropezado en Granada. La del Baskonia en el Buesa Arena también es sobresaliente en el último mes. Una prueba del algodón en la que las ventanas FIBA pueden pesar. Tres jugadores visitantes (Montero, Moore y Reuvers) han jugado en este parón con sus selecciones por solo Joksimovic en el bando local.

El club levantino ha subsanado el 'exceso' de extracomunitarios a golpe de pasaporte. Macedonia, uno de esos países que casi podría conformar una convocatoria completa con jugadores naturalizados (TJ Shorts, Jacob Wiley, Happ) acogió ahora a Omari Moore. Paolo Galbiati, por contra, cuenta con tres (con el regreso de Forrest serán cuatro). El descartado apunta a volver a ser Nowell, mientras el contrato de Kobi Simmons vence en doce días. Un triunfo azulgrana, el que sería el octavo seguido como local, acercaría el billete para la Copa del Rey, que se disputará en el Roig Arena.

