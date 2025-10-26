Kurucs, MVP azulgrana del UCAM Murcia-Baskonia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Domingo, 26 de octubre 2025, 16:16
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Volvió a dejar clara su confianza en algunos jugadores, con Diakite o Diop como damnificados en el momento de despertar azulgrana. Simmons fue ya su base principal después de debutar en Belgrado. Promovió una reacción en el cierre de tercer cuarto que no tuvo continuidad.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Intentó ponerse a la altura de la responsabilidad de ser base principal. Calidad individual a falta de mayor firmeza al timón.
Nowell
Base
Valoración del redactor
Alguna penetración a aro pasado valiente, pero una sensación de inseguridad al timón con la que sufre en exceso. Relegado en la rotación de bases.
Villar
Base
Valoración del redactor
De nuevo en el quinteto inicial en un duelo ACB, pero sin llegar a pisar con firmeza en el partido. Enérgico en dos opciones de contraataque.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Su potencia física en transición y su capacidad reboteadora ayudaron al despertar. Su baja eficacia en los tiros libres fue un lunar visible.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Abrió su cuenta anotadora en los minutos finales del tercer capítulo y ayudó a reactivar la esperanza azulgrana a golpe de iniciativa ofensiva.
Kurucs
Alero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Echó a un lado las dudas para ser la gran referencia azulgrana en la recuperación. Eficacia triplista y puntos para un equipo sin referencia ofensiva.
Joksimovic
Alero
Valoración del redactor
Entró en cancha en el segundo cuarto con escasa fortuna. Una pérdida de balón y apenas pudo mirar al aro en sus casi tres minutos sobre el parqué.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
Esforzado en el rebote pero con bajos porcentajes en su carta de tiro. Sumó diez puntos, pero quedó lejos de sus altos registros del presente curso.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Una irrelevancia en el juego azulgrana preocupante. Sin apenas tiros que tomar y lejos de ese perfil de jugador multidisciplinar tan necesario.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Un visto y no visto de casi tres minutos. Fue testimonial en Belgrado y en Murcia Galbiati apenas echó mano del francés.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Errático bajo los dos tableros. Sin respuestas claras ante Cate y Cacok. Aportación muy baja ante los problemas azulgranas en el puesto de ‘cinco’.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot71
Hamidou Diallo61
Paolo Galbiati55
Markquis Nowell51
Matteo Spagnolo51
Tadas Sedekerskis48
Khalifa Diop46
Mamadi Diakite39
Clément Frisch37
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Markus Howard15
Rafa Villar15
Rodions Kurucs15
Joksimovic11
Kobi Simmons11
