Cabarrot, MVP azulgrana del Estrella Roja-Baskonia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:13
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Sigue sin hallar la llave que cierre las habituales desconexiones azulgranas. Tras un primer tiempo de empeño defensivo e imagen solidaria atrás, el equipo se desplomó a la vuelta de los vestuarios. Derrotado anímicamente, roto como conjunto e incapaz de frenar las pérdidas no forzadas.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Apuntó buenas hechuras, aunque mostró la lógica falta de sintonía con sus compañeros en pases al hueco. Noche ingrata ante McIntyre y Dos Santos.
Nowell
Base
Valoración del redactor
La lesión de Forrest le genera una responsabilidad añadida que no rehúye. Voluntad, fases buenas (5 asistencias), manos enredadoras y también errores.
Villar
Base
Valoración del redactor
Otra titularidad testimonial para no reaparecer en el duelo hasta los dos últimos minutos.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
De gran esperanza junto a Cabarrot a bastante menos. Espectacular, intenso, demasiado fallón ante el aro y revolucionado. Eliminado por faltas.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
En tono descendente con el partido. Sin amenaza ofensiva por sí mismo y alternando rebotes y asistencias con lagunas importantes.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Se entiende que vuelve de una lesión un jugador que debe aportar. Pero fatal en Belgrado, fuera de sitio y tomando malas decisiones adelante.
Joksimovic
Alero
Valoración del redactor
Prometedora puesta en escena del talento juvenil esloveno pese a su lenta mecánica de tiro. Rebasado después, como el resto.
Cabarrot
Alero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El mejor baskonista con cuerpos de ventaja sobre el resto. Clase, talento, variados recursos ofensivos y líder natural esta temporada. Demasiado solo.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Muy lejos de su mejor forma. Muy fallón en el lanzamiento exterior (0 de 5 triples) y con menor energía de la que acostumbra a aportar.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Galbiati no lo alineó hasta el minuto 35. Con todo perdido, le dio el tiempo justo para meter 2 tiros libres y capturar 3 rebotes,
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Sin estrenar su casillero anotador en casi 19 minutos. El grupo carece de amenaza interior en ataque. Disposición reboteadora y ráfagas defensivas.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot65
Hamidou Diallo55
Paolo Galbiati50
Markquis Nowell46
Matteo Spagnolo44
Tadas Sedekerskis44
Khalifa Diop42
Clément Frisch37
Mamadi Diakite35
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Markus Howard15
Joksimovic11
Rafa Villar10
Rodions Kurucs8
Kobi Simmons4
