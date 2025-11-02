El 1x1 del Baskonia-Tenerife
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores azulgranas
Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:42
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
El dominio interior de Guerra y Shermadini incomodó a su equipo, pero supo encontrar el interruptor para el despertar a lo grande del tercer cuarto. Tuvo que llamar la atención a alguno de sus jugadores en la recta de llegada ante la concatenación de errores.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Sin acierto en los triples, pero de nuevo con un puñado de canastas notables de clase. Uno de los protagonistas del tercer cuarto triunfal.
Nowell
Base
Valoración del redactor
No encontró la combustión anotadora pero lo compensó con sacrificio defensivo para ser el gran incordio para Huertas.
Villar
Base
Valoración del redactor
Le tocó arrancar de inicio con la misión de contener a un Huertas fresco. Hizo lo que pudo para después pasar a un plano secundario.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Imparable en las transiciones y contundente en cuanto encontró vías de penetración. Una fuerza desbordante para elevar las revoluciones del choque.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Una labor menos visible que ante el Efes, pero también productiva. Dejó a un lado la anotación para vaciarse en la intendencia.
Kurucs
Alero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Inteligencia a la hora de saber leer las situaciones de ventaja. Referente en el juego al poste bajo y un temperamento desbordante.
Joksimovic
Alero
Valoración del redactor
Sin convocar por segundo partido consecutivo debido a un catarro.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
Su figura creció tras el descanso y fue clave para aumentar ventajas en el marcador en el último cuarto.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Dos triples para reapuntalar la confianza en su tiro exterior y buena labor reboteadora. Asume y respeta el momento al alza de Rodions Kurucs.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Segundos testimoniales. Sigue relegado en la rotación.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Dejó su buena ración de tapones (4) aunque le costó entrar en el partido. Mejoró sus registros en el último cuarto.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot95
Hamidou Diallo83
Paolo Galbiati74
Matteo Spagnolo73
Markquis Nowell68
Tadas Sedekerskis66
Khalifa Diop63
Mamadi Diakite57
Clément Frisch47
Luka Samanic34
Kobi Simmons33
Rodions Kurucs33
Trent Forrest32
Rafa Villar28
Markus Howard15
Joksimovic11
