Cabarrot, MVP azulgrana del Baskonia-Olympiacos. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores baskonistas
Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:02
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot18
Trent Forrest16
Clément Frisch14
Hamidou Diallo14
Khalifa Diop14
Paolo Galbiati14
Markquis Nowell12
Tadas Sedekerskis12
Markus Howard10
Luka Samanic8
Matteo Spagnolo8
Joksimovic-
Mamadi Diakite-
Rafa Villar-
Rodions Kurucs-
