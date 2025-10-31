Spagnolo, MVP azulgrana del Baskonia-Efes. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Viernes, 31 de octubre 2025, 23:51
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Un carrusel continuo de rotaciones que no desconectaron al equipo azulgrana. Mejora defensiva manifiesta y un buen criterio y ritmo en la circulación de balón. Dio el mando del equipo a un Spagnolo que respondió al reto. Jugó sin ‘cincos’ puros durante buena parte del segundo cuarto sin consecuencias graves.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Un tanto condicionado por las personales, dejó varias acciones ofensivas de clase. Una de ellas, en un cuarto final para frenar el empuje turco.
Nowell
Base
Valoración del redactor
Más seguro al timón, con buen criterio en el reparto de juego y con capacidad para anotar una canasta de calidad en el último cuarto que dio respiro a
Villar
Base
Valoración del redactor
Arrancó una vez más en el quinteto inicial. Esfuerzo e intensidad, pero ración reducida de minutos.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Una técnica y una falta en el arranque le frenaron en seco. Intentó recuperar el ritmo y la intensidad tras el descanso.
Spagnolo
Escolta
Mejor del partido
Valoración del redactor
Su partido más solvente desde su llegada a Vitoria. Confianza e iniciativa para desplegar un repertorio ofensivo variado. Óptima tensión defensiva.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Eficiencia máxima en su carta de tiro. Criterio y solvencia ante gente con mucho oficio como Smits.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
No alcanzó la excelente puntería de anteriores choques, pero creció en protagonismo a ambos lados de la cancha hasta ser determinante en el último cua
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Constantes idas y venidas de la cancha al banquillo sin terminar de encontrar la combustión plena. Sigue buscando su sitio.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Dos puntos en poco menos de tres minutos y en la cola de la rotación.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Un vuelo continuo en busca de tapones y un puñal en el ataque en transición. ‘Cinco’ de referencia hasta quedar en el banco en el epílogo.
