Diallo, MVP azulgrana del Baskonia-Dubái. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores baskonistas
Martes, 28 de octubre 2025, 23:16
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Merecido primer triunfo europeo en un partido irregular. Pero el bloque aún debe de mejorar bastante sus automatismos y no depender tanto de los impulsos individuales. Buena puesta en escena, mal segundo cuarto y otra vez con el peligro de tirar el duelo en un epílogo repleto de nervios e imprecisiones.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Recién llegado ya se ha hecho con el mando por la lesión de Forrest. Calidad individual y buena visión para conectar con los pívots.
Nowell
Base
Valoración del redactor
Mal en sus seis minutitos. En ningún momento ofreció síntomas de gobernar. Superado en la rotación por Simmons y Spagnolo.
Villar
Base
Valoración del redactor
Otra titularidad sin peso específico. Se le reconoce el empeño, pero no aporta adelante y sufrió la calidad vertical de Wright.
Diallo
Escolta
Mejor del partido
Valoración del redactor
El más constante de principio a fin, pese a la relevancia de Cabarrot. Manos rápidas, vigor, capacidad reboteadora y anotación en momentos importantes
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Su irregularidad representó la del grupo. Minutos de base con aciertos y también falta de temple. Comprometido y aportando en todas las facetas.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Muy mal en sus escasos seis minutos sobre el parqué. Llegó a jugar de ‘cinco’. Cuatro faltas personales y sensación de ir con el paso cambiado.
Joksimovic
Alero
Valoración del redactor
Fugaz presencia reducida a menos de tres minutos. Una falta cometida y nada más.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
El indiscutible líder natural azulgrana se repuso a su mala puntería hasta el descanso. Espléndida y completa segunda parte. Seis triples decisivos.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Voluntarioso y desacertado el capitán que ha de recuperar la confianza. Alternó posiciones por necesidad. Muy fallón en triples y tiros libres.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Buen ingreso desde el banquillo para añadir energía. Actitud, notable labor reboteadora y problemas defensivos como interior. Sólo levantó un tiro.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Esperanzadora entrada como relevo de Diop para diluirse con el transcurso del tiempo. Liviano y con sus habituales problemas de faltas personales.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot79
Hamidou Diallo69
Paolo Galbiati60
Matteo Spagnolo57
Markquis Nowell54
Tadas Sedekerskis53
Khalifa Diop51
Mamadi Diakite44
Clément Frisch42
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Kobi Simmons18
Rafa Villar18
Rodions Kurucs17
Markus Howard15
Joksimovic11
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión