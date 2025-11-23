El 1x1 del Baskonia-Bilbao Basket: Luwawu-Cabarrot, el mejor. Y tú, ¿quién crees que ha destacado?
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores azulgranas
Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:30
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Un choque sin demasiadas complicaciones que no permitió que se escapara de las manos en ningún momento. Repartió protagonismo de manera equilibrada, incluso entre los menos habituales.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Sobriedad en la dirección de juego y aportación anotadora concentrada en el segundo cuarto. Dominador del ritmo, jugó muy suelto pero sin hacer sangre
Nowell
Base
Valoración del redactor
Descartado como tercer extracomunitario.
Villar
Base
Valoración del redactor
Vio ampliada su cuota de minutos y ganó confianza cuando le tocó ejercer labores de base.
Howard
Escolta
Valoración del redactor
Sostén anotador en el despegue del segundo cuarto. Va recuperando el tono físico, aunque incurrió en algunas pérdidas fruto de la precipitación.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Irrupción sorpresiva de inicio desde el triple. Puso cierta pimienta al derbi, aunque su vehemencia en las protestas le valieron dos técnicas.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Recuperó su resolución ofensiva. Alimentó el fulgurante inicio azulgrana. Buena aportación en la dirección de juego y en el rebote.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Menos visible que en su actuación estelar ante el Bayern. Le costó encontrar la temperatura óptima y se llevó una técnica que le recriminó Galbiati.
Cabarrot
Alero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Otro partido en el que asume el liderazgo del equipo a base de acierto, carácter y rabia competitiva. Un arma de destrucción masiva desde el triple.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
En tono menor. Protagonismo secundario y sin acierto alguno en sus tres intentos triples.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Puso su buena mano al servicio de la tormenta triplista azulgrana. Más minutos de los habituales para sentirse útil.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Desplegó su variedad de recursos ofensivos en un segundo cuarto de delirio anotador. No se sintió inferior a nadie en la lucha bajo los tableros.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot146
Hamidou Diallo127
Matteo Spagnolo116
Paolo Galbiati116
Tadas Sedekerskis111
Khalifa Diop98
Markquis Nowell97
Mamadi Diakite95
Clément Frisch79
Kobi Simmons79
Rodions Kurucs74
Rafa Villar62
Markus Howard40
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Joksimovic11
