El 1x1 del Barça-Baskonia: Diakité, el mejor. Y tú, ¿quién crees que ha destacado?
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores azulgranas
Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:57
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Resolvió al dilema de Howard con la inclusión del escolta en detrimento del descartado Nowell. Apostó por Diakite cuando no se decantó por un juego interior de ‘cuatros’. Algún momento de defensa en zona y sin solución posible ante la lluvia triplista de los blaugranas en la segunda parte.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Se cargó demasiado pronto de personales, lo que le sacó del partido. Más diluido a su vuelta a cancha.
Villar
Base
Valoración del redactor
Cinco minutos para intentar dar respuesta a la tempranera segunda falta de Simmons. Valoración negativa (-2).
Howard
Escolta
Valoración del redactor
Su anotación entró en calor en el segundo cuarto, pero se echó de menos su aportación ofensiva a la hora de dar respuesta a la oleada culé.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Marcado por la irregularidad. Demasiado volcado en protestas a los árbitros y piques con rivales.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Tomó responsabilidades como base. Baja eficiencia en su carta de tiro y sin demasiado filo en sus penetraciones.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Una labor reboteadora visible en la estadística, pero no sumó sus primeros puntos hasta avanzado el tercer cuarto.
Joksimovic
Alero
Valoración del redactor
Sin presencia en cancha en el día que cumplía 17 años.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
Referencia anotadora en la primera parte, un papel que intentó reproducir sin demasiado suerte en el último cuarto. Desquiciado por Clyburn.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Notable en un segundo cuarto en la que ejerció de faro. Problemas defensivos con Shengelia. Lejos de los focos en el último cuarto.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Poco más de tres minutos de juego sin capacidad para hacerse visible.
Diakite
Pivot
Mejor del partido
Valoración del redactor
Fue una amenaza en el plano ofensivo, aunque también sufrió a la hora de aportar dureza defensiva en el puesto de ‘cinco’.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot130
Hamidou Diallo115
Matteo Spagnolo105
Paolo Galbiati102
Tadas Sedekerskis97
Markquis Nowell89
Khalifa Diop83
Mamadi Diakite83
Clément Frisch66
Kobi Simmons66
Rodions Kurucs60
Rafa Villar55
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Markus Howard28
Joksimovic11
