El Baskonia pone puntería y rebote para un triunfo necesario

No erró la hoja de ruta el Baskonia. Si se dio un respiro el pasado jueves en el cierre de la Euroliga en Milán, la ... escuadra azulgrana mostró ayer un talante más despierto y dedicado para sumar un triunfo necesario en la cancha del UCAM Murcia. El resultado permite a los vitorianos dejar atrás a un rival que le seguía de cerca en la clasificación y proseguir con su asalto a los puestos de play off. En esta ocasión, el equipo de Laso estuvo a la altura de sus obligaciones para superar a un oponente que se encuentra lejos de aquella versión guerrillera y acerada que le llevó a alcanzar el subcampeonato liguero el curso pasado.

Tampoco es que este Baskonia muestre una imagen cercana al ideal. Al menos, se esmeró en algunos ingredientes básicos que suelen ser sinónimo de éxito en este juego de la canasta. En primer lugar, tuvo de su lado el acierto ofensivo y la clase excelsa de un Markus Howard que fue capaz de dinamitar el encuentro durante el tercer cuarto. Fue el mismo tramo en el que el esfuerzo, otro condimento fundamental, ejerció de sostén clave del juego azulgrana, encarnado en la laboriosidad en el rebote ofensivo. Emergió en este apartado Khalifa Diop con sus capturas bajo el aro ajeno con las que realimentó la carga de munición ofensiva de su equipo. El golpe psicológico que supone conceder el rebote en parcela propia se redobló con la búsqueda inmediata de una posición de tiro liberada para Howard, con un bombardeo implacable para minar la resistencia del conjunto de Sito Alonso.

Once puntos del anotador azulgrana y seis rechaces ofensivos permitieron al Baskonia pasar del 38-43 al descanso a un 58-67 al cierre de la tercera entrega con el que apuntaló una renta que supo controlar durante la recta de llegada. Buscó la reacción del UCAM Murcia de la mano de un Dylan Ennis condicionado por la acumulación de faltas, pero dispuesto a sobrellevar una carga de responsabilidad quizás excesiva.

UCAM Murcia Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER R. Kurucs 25:57 10 10 3/5 1/1 1/2 3 1 1 4 /1 K. Gates 23:09 3 4 0/2 1/4 4 1 2 2 1/ D. García H. Sant-Roos 18:19 3 2 0/2 1/2 1 2 /1 N. Radovic 05:26 1 -4 0/3 0/1 1/2 2 2 J. Radebaugh 18:54 5 5 1/2 1/3 1 1 1 2/ M. Diagné 04:02 0/1 1 L. Hakanson 28:01 18 10 3/4 3/8 3/3 1 4 D.J. Stephens 08:21 2 2 1/2 0/1 2 1 /1 D. Ennis 28:09 27 21 9/16 2/4 3/6 3 2 3 3 2/3 S. Birgander 30:38 8 14 4/6 4 1 1 2 K.Antetokounmpo 04:24 0/1 1 1 Equipo 4 1 2 1/ Total 200 77 68 21/44 9/24 8/13 20 12 10 19 6/6 Baskonia Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Howard 19:50 21 17 3/5 5/9 1 1 2 S. Raieste 00:08 P. Savkov T. Sedekerskis 24:50 8 17 3/3 2/2 3 3 1 1 1/ Luwawu-Cabarrot 19:24 4 2 2/4 3 2 1 4 /2 O. Jaramaz 03:57 1 0/2 1 1 T. Forrest 35:07 14 16 7/13 0/4 4 8 1 2/1 N.Rogkavopoulos 16:57 3 3 0/1 1/5 0/2 4 1 1 1 1/1 K. Diop 13:12 4 8 2/3 0/2 1 4 1 2 D. Hall 25:44 13 23 5/7 3/6 7 2 1 1 C. Moneke 28:20 16 18 1/2 3/5 5/7 2 3 2 1/2 L. Samanic 07:51 2 2 0/3 2/2 2 2 2 /2 Equipo 1 1 1 /1 Total 200 85 108 23/43 9/23 12/21 29 16 17 16 5/9

UCAM Murcia Baskonia Tiros de 2 21/44Intentos23/43 48%% Aciertos53% Tiros de 3 9/24Intentos9/23 38%% Aciertos39% Tiros libres 8/13Intentos12/21 62%% Aciertos57% Rebotes 32Total45 20+12Defensivos+Ofensivos29+16 Tapones 1Realizados6 Balones 6Pérdidas9 6Recuperaciones5 OTROS 10Asistencias17 16Faltas Personales19

El Baskonia no se permitió distracciones letales. Resolvió con criterio la trampa defensiva que propuso Sito Alonso con su zona 2-3 y respondió a base de calidad y eficacia a los golpes postreros de Birgander y Kurucs. Ante cada arremetida local, surgió la capacidad de Forrest para dominar la brújula del partido y la energía general azulgrana para acelerar en transición y dañar la quebradiza estructura defensiva local.

Arranque tibio

Fue una sensación de dominio lejos del Buesa Arena que no acostumbra a mostrar el Baskonia y a la que convendría dar continuidad. La segunda parte fue de su propiedad, donde marcó la pauta de un partido que había arrancado con sensaciones poco tranquilizadoras. El Murcia planteó de inicio un desgaste continuado sobre Howard, que cometió dos faltas rápidas que le sacaron del encuentro.

Se imponía la agresividad ofensiva de Hakanson hasta llegar al ecuador del primer cuarto con un 17-10 que requirió la irrupción en escena de Moneke. La puntería del nigeriano desde más allá de 6,75 también fue un remedio para la recuperación de un Baskonia que vive más cómodo cuando sus porcentajes de tiro se disparan. Un parcial de 3-21 (20-31, minuto 11) dejó atrás las dudas iniciales, pero el conjunto vitoriano sesteó durante un segundo cuarto en el que no terminó de encontrar la receta para frenar el empuje de Ennis, que recortó la desventaja hasta colocar a su equipo con un 36-37 que supuso un toque de atención para los vitorianos. Era el momento de dar un giro al partido y los de Sito Alonso no supieron dar continuidad a su dinámica positiva. El Baskonia controló la hemorragia, no se dejó impresionar con el mate galáctico con el que cerró Stephens la primera parte (38-43) y esperó al retorno a cancha de Howard para llevar el choque a su terreno. De nuevo, con una rotación reducida de elegidos de la que quedaron excluidos Samanic y Jaramaz hasta alcanzar un triunfo para seguir la estela de los play off ACB.