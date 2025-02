Tyrique Jones, el portento predestinado que amenaza al Baskonia

Iván Benito Viernes, 28 de febrero 2025, 00:21 Comenta Compartir

La madre de Tyrique Jones (Connecticut, 1997) jamás pensó que el niño fuera a ganarse la vida con el deporte. Su hijo pesó 8,8 libras, 3,99 kilos al nacer, y le perdía la comida. El único recuerdo que el ahora pívot del Partizan tiene de su padre son sus hamburguesas. «Con queso americano blanco encima», recapitula en una entrevista cuando estaba en la universidad. Estaba a punto de cumplir cinco años cuando su progenitor se ahogó en el río Connecticut «después de un enfrentamiento con la policía». Poco antes había salido de la cárcel. Pero el jugador de 27 años siente que fue su pasión por el baloncesto la que finalmente le guió hasta ser uno de los mejores interiores de lo que va de curso en la Euroliga.

Sus mates y tapones ocupan muchos segundos de la compilación de mejores canastas del año. El poste de 2,03 metros se caracteriza por su explosividad para saltar, capacidad física y una efervescencia incontenible heredadas de su padre. Capaz de gritar y salirse de sus casillas ante las bruces de Zeljko Obradovic. El técnico le cambió por las faltas en el último derbi ante el Estrella Roja, el que provocó el castigo del aforo limitado al 80% con el que el Belgrado Arena recibe esta noche al Baskonia. Intentó calmarle pese a que el jugador no paraba de vociferar. «Fue una reacción tardía», reconoció el serbio, que este curso adiestra una plantilla con 14 jugadores nuevos.

El fichaje de Tyrique Jones no fue el que más llamó la atención. El pívot había realizado una temporada discreta de estreno en la Euroliga con el Anadolu Efes. 7,2 puntos y 4,3 rebotes de media en 34 partidos. Casi la mitad de lo registrado el año anterior en el Turk Telekom, al que condujo hasta la final de la Eurocup y con el que logró ser el MVP de la liga turca. Un currículum al alza para el '88' del Partizan, cuyo dorsal no es casualidad. Es herencia de su padre.

Lester Antoni Jones le apodó así debido a su peso al nacer. Presagiaba que podía ser un gran jugador de baloncesto como quería él. La historia se la contó su madre, Winnie Bailey, en la adolescencia y al chaval se le quedó marcada en la piel. Se tatuó el número en su hombro. A raíz de que le fueron contando más y más, comenzó a interesarse por el baloncesto. Jugaba al fútbol americano en Bloomfield cuando le dijo a su entrenador que habría uno o dos días que no podría ir a entrenar en verano a causa de un torneo de baloncesto. «Me miró muy fijamente a los ojos y me dijo: 'Ni siquiera vuelvas'».

La anécdota ni siquiera logró levantar algo de animadversión en su interior. «Ahora tengo una buena relación con ese entrenador, pero no es algo que le diría a un niño. Si dejas de lado a un niño, no sabes dónde va a terminar y Hartford es un lugar difícil para crecer», evoca. La sonrisa y la buena fe es lo primero que destacan de Jones sus conocidos y compañeros, centrado en el baloncesto desde los 13 años gracias a otro familiar. «Mi primo era muy bueno y me llamaba para entrenar y jugar partidos. Pero no fue fácil para mí». Se quedaba sin aliento debido a su baja forma física.

La batalla entre su entusiasmo por el balón y la báscula enseguida quedó desequilibrada. El estadounidense, de raíces caribeñas (la madre de Jamaica y el padre de Bahamas) eliminó de su dieta todo aquello que comía en cantidades exageradas. «Pollo frito, pizza, guisantes, el arroz y las albóndigas de costilla», enumeró su madre. «Fue entonces cuando supe que iba en serio». Jones adelgazó más de diez kilos y comenzó a moldear un físico imponente.

El tiempo le dio la razón al padre, pero poco a poco. En la Universidad no destacó lo suficiente como para ser escogido en el Draft de 2020 y puso rumbo a Corea del Sur. Del Wonju DB Promy no salió como una leyenda, preso de una falta de adaptación que comenzó a mitigar donde los norteamericanos suelen sentirse como en casa: Tel Aviv. En el Hapoel se fraguó un muro en defensa que después rompería las costuras en el Pesaro y el Turk Telekom. Antes de fichar por el Efes tramitó el pasaporte de Bahamas para ser jugador comunitario (Tratado Cotonou) en la ACB em caso de recalar en España.

Un pívot corpulento que borda el bloqueo y continuación y con mucha versatilidad a la hora de defender. Su explosión de la mano de Obradovic, con 12,7 puntos, 6,2 rebotes y 17,1 de valoración, no tardó en provocar las comparaciones con Mathias Lessort. «Nadie puede ser como él», despejó. «Ni nadie puede ser como yo. Quiero ser auténtico», aseveró al medio Mozzart Sports con una especie de golpe en el pecho verbal como los que se atiza después de sus acciones más espectaculares.