Trent Forrest: «Mi plan es seguir en el Baskonia. Me vendría bien» El base, con otro año de contrato, niega que se hayan producido contactos con otros equipos tras una temporada individual «buena pero no grandiosa»

Iván Benito Miércoles, 28 de mayo 2025, 12:21

Entre los interrogantes del verano baskonista está el futuro de Trent Forrest. El base estadounidense se ha erigido como uno de los líderes del conjunto de Pablo Laso tras un inicio dubitativo y, pese a tener un año más de contrato, su continuidad no está garantizada. Son muchos los clubes que buscan un timonel en un mercado escaso en el que el conjunto de Zurbano está habituado a ver marchar a sus mejores referentes. Aunque el de Alabama, por el momento, no declara su interés en cambiar de aires.

«Me encantaría volver a estar aquí el año que viene. Sin duda, me vendría bien. Ese es más o menos el plan por ahora», ha asegurado esta mañana antes los medios. Al director de juego azulgrana no le consta por ahora el interés de otros equipos y niega los rumores sobre que mantenga contactos para encontrar un nuevo destino. «Que yo sepa, no. He hablado con mi agente y de momento no ha habido conversaciones. Y de todas formas, si eso intentaríamos esperar hasta después de la temporada para hablar de cualquiera de esas cosas», afirma.

Forrest encuentra dos motivos de peso para seguir en Vitoria. «Me gustan mis compañeros y a mi perro le encanta estar aquí. Estamos disfrutando de la ciudad. Puede correr y jugar. Hay mucha gente que tiene perros y muchos lugares buenos para él», ha expresado con una sonrisa. Con ilusión por empezar a jugar el play off contra el Real Madrid y culminar así una temporada hasta la fecha decepcionante del Baskonia, pero «buena» en lo individual. «No diría grandiosa ni nada. Siento que empecé no muy bien. No jugué tan bien como quería. Desde que empezó el nuevo año, creo que he mejorado. Creo que ha estado bien. No diría que genial, pero probablemente diría que bastante bien», califica.