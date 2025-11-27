Terremoto en los banquillos de la Euroliga: el 25% ya han sido destituidos A la dimisión de Messina y Obradovic esta semana, se suma la destitución de Kokoskov en el Efes y el posible cese de Kattash en el Maccabi

Iván Benito Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:33 | Actualizado 12:55h.

Ionannis Sfairopoulos, Joan Peñarroya, Ettore Messina, Zeljko Obradovic y ahora Igor Kokoskov. El 25% de los entrenadores que arrancaron la presente edición de la Euroliga han dejado su cargo. Y podría no ser los únicos. En una semana fatídica en la que ya han se han producido tres cambios de técnico, el Maccabi de Tel Aviv sopesa cesar a Oded Kattash.

Este jueves, el Anadolu Efes ha anunciado el cese de Igor Kokoskov. El serbio, que había firmado un contrato de tres años en julio, sustituía a Luca Banchi en el cargo y ha durado 13 jornadas de Euroliga. El conjunto turco, mermado por las múltiples lesiones, tiene un balance de 5 victorias y ocho derrotas en la máxima competición continental, la última muy dura este miércoles. Cayó por 36 puntos (102-66) en Mónaco.

El técnico de 53 años cuenta con una trayectoria singular. Tras iniciar su carrera en Estados Unidos, en 2018 se convirtió en el primer entrenador principal de la NBA nacido y criado fuera de América del Norte cuando se hizo cargo de los Phoenix Suns. Duró una temporada. También llevó a Eslovenia al título del EuroBasket 2017 con la dupla de un joven Luka Doncic y Goran Dragic, y después entrenó al Fenerbahce durante la temporada 2020-21. No tuvo un gran impacto como sustituto de Zeljko Obradovic y regresó a la Liga Norteamericana, primero como asistente de Jason Kidd en los Dallas Mavericks y después de Quinn Snyder con los Atlanta Hawks.

Otro técnico en el alambre es Oded Kattash. El Maccabi parece decidido a buscar un revulsivo en el banquillo después de otro pobre inicio de temporada en el exilio. Precisamente, Ioannis Sfairopoulos, que fue destituido por el Estrella Roja tras solo dos jornadas, está en la agenda tanto del conjunto israelí, en el que pasó cuatro temporadas, como del Anadolu Efes.

Andrea Trinchieri, por su parte, es el favorito a reemplazar a Zeljko Obradovic en el Partizan, mientras que Peppe Poeta lo hizo con Ettore Messina en el Milán. Xavi Pascual, otros de los agentes libres más cotizados al inicio de temporada, regresó al Barça ocupando el puesto de Peñarroya y Sasha Obradovic, ha logrado llevar al Estrella Roja a la parte alta de la clasificación.