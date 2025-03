La temporada del Baskonia acelera por última vez

Jon Aroca Martes, 25 de marzo 2025, 00:41 Comenta Compartir

El Baskonia afronta la fase final de la temporada sobre el alambre tanto de la Euroliga como de la ACB. Más complicado en el caso continental que en el doméstico -tres partidos de desventaja a falta de cuatro por solo uno a falta de diez-, pero sin apenas margen de error. Ahora el calendario le plantea el último esprint. Tras más de siete meses de temporada, el Baskonia afronta su última semana de triple partido: mañana se mide al Efes, el viernes jugará contra el Fenerbahce y el domingo lo hará ante el Breogán. El último acelerón de un calendario que apenas le permite respiros.

Tres partidos en cinco días que pondrán a prueba el estado de agotamiento físico de un plantel que suma ya 54 partidos en sus piernas. También la capacidad de dar continuidad al notable baloncesto que logró poner en práctica la semana pasada. Ahí, contra el Bayern y el Manresa, se vio a un bloque azulgrana más coral, solidario y con capacidad también para hacer daño a través de posesiones fluidas y no solo detalles individuales. En juego está la posibilidad de lograr por primera vez en toda la temporada al menos tres victorias seguidas.

Sin Baldwin, con Moneke ya recuperado y la duda de Hall. El pívot sufrió un duro golpe el sábado que le dejó fuera del partido. Aunque Laso explicó que el propio Hall se había ofrecido para volver a pista, los dolores desaconsejaban tomar el riesgo. «Vamos a ver cómo está durante la semana», apuntó entonces.

Es el escenario para intentar romper con una tendencia complicada. No en vano, al bloque de Pablo Laso no se le han dado bien esta temporada semanas tan intensas. Ha afrontado siete en todo el curso y en ninguna pudo sumar el pleno de triunfos. Esa falta de regularidad que sitúa su techo de victorias consecutivas en apenas dos queda patente también en esos momentos que exigen una continuidad y desempeño físicos por encima de la media.

Con ejemplos más benévolos, con hasta tres semanas en las que el saldo es positivo -dos victorias y una derrota-, pero también ejemplos de lo contrario. Dos casos son los que más resaltan. En noviembre, el Baskonia afrontó los encuentros contra el Efes y Mónaco en la Euroliga y el Zaragoza en la ACB. Los tres le salieron cruz. Bastante ajustado el tropiezo contra el equipo turco en casa (84-89), abultado el encajado dos días después también en el Buesa Arena ante el bloque monegasco (75-87) y muy apretado el de la ACB (86-85).

Nunca un pleno

Otro ejemplo especialmente negativo fue el de la intensísima semana de principios de enero. Entonces el Baskonia afrontó algo insólito que puso a prueba su amplitud de plantilla: cuatro partidos en siete días. Tres de ACB contra el Real Madrid, el Leyma Coruña y el Girona y uno de la Euroliga frente a la Virtus. Esa semana ilustra como pocas los altibajos del Baskonia. Perdió un lunes contra el equipo blanco en un encuentro que le dejó virtualmente fuera de la Copa y dos días después devoró al bloque gallego en su triunfo más contundente del curso (114-66). Ese impulso anímico no le valió para imponerse a la Virtus en otro desenlace que le salió cruz. Así llegó el tortazo del domingo en Girona. Una derrota durísima (96-67), tal vez la más dolorosa de toda la temporada.

En enero, donde jugó cuatro partidos casi sin descanso, pasó de arrollar al Coruña a la durísima derrota en Girona

Tampoco fue positivo el intensivo de finales de octubre, iniciado con la victoria contra el Milán pero que terminó con los tropiezos frente al París y el Gran Canaria. El de diciembre también empezó bien, con un triunfo ante el Maccabi, pero se cerró con sendos duros tropiezos frente al Panathinaikos y el Unicaja.

En el otro extremo, eso sí, queda la semana doble de octubre, primera de la temporada: triunfo ante el Real Madrid, derrota contra el Asvel pero cierre feliz tras imponerse al Barcelona. Mismo formato siguió la de diciembre, con triunfos ante el Fenerbahce y el Bilbao Basket que tuvieron entre medias la derrota contra el Bayern. También la semana doble de febrero, la última hasta ahora, ofrece un precedente positivo. Aunque empezó mal, con el partido perdido Mónaco, terminó con victorias seguidas ante el Maccabi y el Granada.

Ahora busca al fin su primer pleno. Aunque el desafío es de notable exigencia. El Efes es uno de los tres equipos que marcan la zona de play in y no puede permitirse tropiezos; el Fenerbahce, en cambio, es segundo, tiene el play off en su mano e incluso puede llegar a la primera plaza. El Breogán llega tras perder contra el UCAM, pero atraviesa su mejor momento de la temporada casi salvado.