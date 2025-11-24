Splitter abre paso en la NBA a un canterano del Baskonia Sidy Cissoko enlaza por primera vez cuatro partidos con más de 20 minutos en la Liga Norteamericana y responde a la confianza del brasileño

Sidy Cissoko (Saint-Maurice, 2004) llegó al Baskonia con 13 años y se fue a la NBA con 19. En el lustro que pasó en Vitoria, le dio tiempo a hacer migas en la residencia azulgrana, aprender movimientos de Wade Baldwin, disputar 28 segundos en partido oficial con el primer equipo (en la pista del Joventut) y pasar de jugar en LEB Oro al All Star (en el partido de rookies) en solo ocho meses. Su marcha dejó alrededor de un millón de euros en las arcas de Zurbano y el regusto amargo de no haber podido disfrutar más de un jugador prometedor que se había formado en la estructura del club.

El francés disputa este curso su tercera temporada en la Liga Norteamericana, la primera en la que está disfrutando de un protagonismo real en el equipo. Tras apenas 30 partidos disputados y cero titularidades en sus dos primeras campañas con los San Antonio Spurs, con traspasos posteriores a los Kings y a los Wizzards, el joven baloncestista criado en el extrarradio parisino ve por fin una oportunidad de la mano de un viejo conocido del Baskonia.

Desde que Tiago Splitter asumiera las riendas de los Portland Trail Blazers, aún de forma interina, su papel ha ido en aumento y ha aprovechado las lesiones en el puesto de base para hacerse un hueco en los quintetos principales. En sus últimos cuatro partidos ha salido de inicio y ha promediado 25 minutos de media, ha registrado su mejor marca anotadora, 15 puntos, y ha ayudado a vencer a los Golden State Warriors.

«Nos demostró sus cualidades durante todo el verano. Trabaja duro, comete pocos errores y nos ayuda en la batalla y en defensa», elogió el técnico brasileño, que le ha devuelto a la posición en la que se formó en el Baskonia y despuntó en el Campeonato de España junior. Con dos metros de altura, por encima de lo que estipularon los médicos del Baskonia, Gregg Popovich le colocó como alero en varios encuentros. No le encontró más espacio en una plantilla capitaneada por Victor Wembanyama, pero le reconoció sus cualidades. «Tiene una tendencia natural a ser un gran pasador, algo que no se puede enseñar», lo elogió el legendario entrenador.

Cissoko, que juega con el dorsal 91 por el número de departamento francés de nacimiento, Essonne, enlaza por primera vez cuatro partidos con más de 20 minutos en la Liga Norteamericana y ha dado un paso al frente en el juego. «He trabajado muy duro para esto... Soy una persona llena de energía y tengo que transmitirlo cada vez que entro en la cancha. Tengo esa pasión dentro de mí cada vez, juego con intensidad, así soy», declaró tras el encuentro ante los Warriors.

El galo le devuelve la confianza a Splitter, sobre el que quiso poner en valor su pasado en Vitoria. «Para mí, es un genio. Tuvo una carrera fantástica en el Baskonia y también en la NBA. Tiene un conocimiento enciclopédico del baloncesto y llega tras ganar el campeonato francés con el Paris Basket, así que sabemos que es capaz de afrontar este reto», defendió. Splitter es el entrenador principal de los Blazers tras la detención de Chauncey Billups. En 16 partidos, ha logrado 7 victorias con un equipo mermado por la rotura del tendón de Aquiles de Damien Lillard pero que quiere aspirar a alcanzar el play-in.