Spagnolo: «Tengo que aportar mucha energía al equipo»

Matteo Spagnolo era un «jugador deseado» para el Baskonia. «Le llevábamos tiempo analizando y viendo», ha avalado en su presentación el director deportivo azulgrana, Félix Fernández. El jugador está convencido de que ha dado el paso correcto para corresponder a la insistencia del club. «El Baskonia era un sitio donde se trabaja muy bien, la gente me ha hablado muy bien. También de cómo tratan a los jugadores. Es el paso que tengo que dar en mi carrera para mejorar como jugador», ha explicado. Pero tiene claro que debe darlo todo. «Tengo que aportar mucha energía al equipo», ha resumido.

El nuevo fichaje azulgrana, último en ser presentado, llevará el '10' a la espalda y llega entonado tras el Eurobasket. Con ritmo y un bagaje positivo en la mochila. «Ha sido muy importante en mi carrera. Hice un Mundial hace años, pero ahora he jugado más y lo he vivido de verdad. Me llevo muchas cosas, mucha experiencia. He jugado contra jugadores NBA», ha destacado. Por eso se ve preparado para aportar desde el inicio. «He estado trabajando muy duro para ganar muchos partidos y que la gente de Vitoria pueda disfrutar», ha destacado.

Para muestra de que cree haber caído en el sitio adecuado, el italiano ha compartido una anécdota. «Fui al supermercado y me pararon unos aficionados para una foto. Eso no me ha pasado muchas veces. Me dí cuenta de cómo es la afición y cómo le gusta el baloncesto. Me he incorporado muy bien», ha celebrado. Una integración inmediata en un equipo al que ve muy enchufado. «No conocía a nadie, pero me ha impresionado la energía que hay en el pabellón, en el gimnasio… la gente entrena al 100%. Todo el mundo intenta dar un paso más adelante para subir el nivel y estar preparado cuando lleguemos a los partidos», ha enfatizado.

También ha ayudado la presencia de Paolo Galbiati en el banquillo. Ambos, además de compatriotas, se conocían de la temporada 2021-2022 que compartieron en Cremona. Entonces Spagnolo -ahora de 22 años y que ostenta la categoría de cupo tras salir de la cantera del Real Madrid- era un jovencísimo jugador al que Galbiati dio galones. El jugador fue elegido mejor sub-23 del campeonato. «Cuando supe que Paolo iba a ser el entrenador fue algo bueno para mí», ha reconocido Spagnolo. Aunque, eso sí, su fichaje ya se estaba gestando. «Lo tenía bastante claro antes de eso porque creía que era un sitio para crecer. Pero ya he estado con él y seguramente eso es una cosa más», ha añadido.

El técnico deberá decidir si lo utiliza más como base o si lo sitúa en un puesto de escolta que encaja mejor en sus características. El jugador se muestra abierto a alternar ambas posiciones a gusto del entrenador. «Quiero ayudar y hacer lo que me pidan, lo que le equipo necesite para ganar. Puedo ser base o escolta dependiendo de las situaciones», ha explicado. Desde cualquier rol tiene clara su aportación. «Un juego en transición, pick and roll, atacar a canasta, usar mi cuerpo en defensa… tengo que aportar mucha energía en este equipo», ha insistido.

Ampliar La búsqueda del base sigue en marcha. «El objetivo no ha cambiado» El director deportivo azulgrana ve en Spagnolo «un gran físico, un gran talento y una gran capacidad de progresión» para «dar ese salto aun mayor» en las tres temporadas que tiene de contrato. Fernández también ha confirmado que el objetivo de fichar a un base se mantiene intacto. Aunque, tras asegurar la semana pasada que «el base está más cerca», pidió algo de calma. «El objetivo no ha cambiado. Seguimos en la búsqueda de un base. Las cosas cambian. Lo que piensas que tienes a la tarde a la noche cambia. Hay operaciones que se caen. Queremos incorporar a un jugador que nos ayude, diferente. En eso sigue trabajando la secretaría técnica», ha explicado. Pero mantiene el optimismo. «A ver si en un corto plazo podemos incorporar a algún jugador». También ha confirmado que tanto Luwawu-Cabarrot como Sedekerkis están disponibles para el torneo del viernes en Pontevedra y que Howard es duda. «Markus sigue en su proceso de recuperación de las molestias. Tengo dudas para que pueda estar, hay que ser previsores y no arriesgar».