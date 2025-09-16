El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
Spagnolo, que lucirá el '10'. durante su presentación con el Baskonia. Igor Aizpuru

Spagnolo: «Tengo que aportar mucha energía al equipo»

El italiano destaca que «el Baskonia es un sitio donde se trabaja muy bien» y cree que la llegada de Galbiati es «algo bueno» para él

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:51

Matteo Spagnolo era un «jugador deseado» para el Baskonia. «Le llevábamos tiempo analizando y viendo», ha avalado en su presentación el director deportivo azulgrana, Félix Fernández. El jugador está convencido de que ha dado el paso correcto para corresponder a la insistencia del club. «El Baskonia era un sitio donde se trabaja muy bien, la gente me ha hablado muy bien. También de cómo tratan a los jugadores. Es el paso que tengo que dar en mi carrera para mejorar como jugador», ha explicado. Pero tiene claro que debe darlo todo. «Tengo que aportar mucha energía al equipo», ha resumido.

El nuevo fichaje azulgrana, último en ser presentado, llevará el '10' a la espalda y llega entonado tras el Eurobasket. Con ritmo y un bagaje positivo en la mochila. «Ha sido muy importante en mi carrera. Hice un Mundial hace años, pero ahora he jugado más y lo he vivido de verdad. Me llevo muchas cosas, mucha experiencia. He jugado contra jugadores NBA», ha destacado. Por eso se ve preparado para aportar desde el inicio. «He estado trabajando muy duro para ganar muchos partidos y que la gente de Vitoria pueda disfrutar», ha destacado.

Para muestra de que cree haber caído en el sitio adecuado, el italiano ha compartido una anécdota. «Fui al supermercado y me pararon unos aficionados para una foto. Eso no me ha pasado muchas veces. Me dí cuenta de cómo es la afición y cómo le gusta el baloncesto. Me he incorporado muy bien», ha celebrado. Una integración inmediata en un equipo al que ve muy enchufado. «No conocía a nadie, pero me ha impresionado la energía que hay en el pabellón, en el gimnasio… la gente entrena al 100%. Todo el mundo intenta dar un paso más adelante para subir el nivel y estar preparado cuando lleguemos a los partidos», ha enfatizado.

También ha ayudado la presencia de Paolo Galbiati en el banquillo. Ambos, además de compatriotas, se conocían de la temporada 2021-2022 que compartieron en Cremona. Entonces Spagnolo -ahora de 22 años y que ostenta la categoría de cupo tras salir de la cantera del Real Madrid- era un jovencísimo jugador al que Galbiati dio galones. El jugador fue elegido mejor sub-23 del campeonato. «Cuando supe que Paolo iba a ser el entrenador fue algo bueno para mí», ha reconocido Spagnolo. Aunque, eso sí, su fichaje ya se estaba gestando. «Lo tenía bastante claro antes de eso porque creía que era un sitio para crecer. Pero ya he estado con él y seguramente eso es una cosa más», ha añadido.

El técnico deberá decidir si lo utiliza más como base o si lo sitúa en un puesto de escolta que encaja mejor en sus características. El jugador se muestra abierto a alternar ambas posiciones a gusto del entrenador. «Quiero ayudar y hacer lo que me pidan, lo que le equipo necesite para ganar. Puedo ser base o escolta dependiendo de las situaciones», ha explicado. Desde cualquier rol tiene clara su aportación. «Un juego en transición, pick and roll, atacar a canasta, usar mi cuerpo en defensa… tengo que aportar mucha energía en este equipo», ha insistido.

La búsqueda del base sigue en marcha. «El objetivo no ha cambiado»

El director deportivo azulgrana ve en Spagnolo «un gran físico, un gran talento y una gran capacidad de progresión» para «dar ese salto aun mayor» en las tres temporadas que tiene de contrato. Fernández también ha confirmado que el objetivo de fichar a un base se mantiene intacto. Aunque, tras asegurar la semana pasada que «el base está más cerca», pidió algo de calma. «El objetivo no ha cambiado. Seguimos en la búsqueda de un base. Las cosas cambian. Lo que piensas que tienes a la tarde a la noche cambia. Hay operaciones que se caen. Queremos incorporar a un jugador que nos ayude, diferente. En eso sigue trabajando la secretaría técnica», ha explicado. Pero mantiene el optimismo. «A ver si en un corto plazo podemos incorporar a algún jugador». También ha confirmado que tanto Luwawu-Cabarrot como Sedekerkis están disponibles para el torneo del viernes en Pontevedra y que Howard es duda. «Markus sigue en su proceso de recuperación de las molestias. Tengo dudas para que pueda estar, hay que ser previsores y no arriesgar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  3. 3 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  4. 4

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  5. 5

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  6. 6

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Spagnolo: «Tengo que aportar mucha energía al equipo»

Spagnolo: «Tengo que aportar mucha energía al equipo»