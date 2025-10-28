El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un forzado Simmons intenta un lanzamiento a canasta. Blanca Castillo
Baskonia 92-85 Dubái

Simmons, exento de la falta de confianza

El nuevo fichaje agarra el timón con firmeza en detrimento de un Nowell intrascendente y ayuda a desencorsetar al equipo azulgrana

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 28 de octubre 2025, 23:43

Comenta

Kobi Simmons juega cada minuto como si su contrato dependiera de ello pero sin exteriorizar esa presión. El fichaje temporal del Baskonia para mitigar las ... bajas de Forrest y Howard se ha hecho con las riendas del equipo nada más llegar. El norteamericano aprende rápido. En uno de los primeros ataques del partido usó el bloqueo de Diop y descubrió que el poste senegalés puede jugar buenas continuaciones también lejos del aro. El grito del pívot tras el mate fue el primer alarido de alivio de un equipo con más orgullo que confianza. Todavía sin compactar, el Baskonia ofreció argumentos para el optimismo, sobre todo por la capacidad de resolver ataques que parecen estancados.

