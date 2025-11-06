El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El sentido homenaje del Buesa Arena para el exazulgrana Achille Polonara

Baskonia y Virtus se unen antes del inicio del partido para insuflar fuerza al jugador italiano, recuperándose tras diez días en coma

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:56

El Buesa Arena ha homenajeado con una ovación cerrada y una pancarta la vida de Achille Polonara. La carrera del exjugador baskonista se encuentra en 'stand by' después de que le fuera detectada una leucemia mieloide que desde hace seis meses le impide estar dentro de la cancha y un desarrollo normal de su rutina. Tras recuperarse de un trombo que le mantuvo en coma inducido durante diez días, Baskonia y Virtus, su último equipo, se han unido para enviarle toda la fuerza y ánimo.

Antes del inicio del club, todos los jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos han posado con una pancarta que recogía el lema 'Forza Achi'. Los capitanes de ambos equipos, Sedekerskis y Pajola, han sacado una camiseta azulgrana con su nombre y su mítico dorsal 33, con el que asistió para la canasta de Vildoza en el título de ACB vitoriano de 2020 y con el que subió escaleras arriba en La Fonteta hasta llorar de alegría en una de las imágenes contemporáneas del club.

El público azulgrana, en pie, ha correspondido con muchos aplausos en un intento de que Polonara los escuche desde Bolonia. Su espíritu guerrero sigue presente en el espíritu de ambos equipos después de conquistar Vitoria entre 2019 y 2021 y dejar su huella desde 2023 en la Virtus, que le llevó su último título de Liga hasta el hospital como un campeón más.

El internacional italiano superó primero una neoplasia testicular a los poco tiempo de aterrizar en Bolonia. En esa ocasión se recuperó a los dos meses después y sin complicaciones. La leucemia sabía que iba a ser más grave, pero Polonara traslada mensajes positivos desde el primer momento. Se siente un afortunado tras encontrar una mujer estadounidense compatible al 90% para someterse al trasplante de médula ósea que necesitaba.

La operación del pasado 25 de septiembre fue bien. Sin embargo, el jugador de 33 años sufrió un trombo que hizo peligrar su vida. «Ha sucedido una locura, Achille ha entrado en coma», le contó a finales de octubre la mujer del italiano, Erika Bufano, al programa televisivo 'Le Iene'. «Le ha dado un trombo y el cerebro ha sufrido una falta de oxígeno, las posibilidades de sobrevivir son muy bajas», advirtió la propia esposa. Tenía un 90% de posibilidades de morir, pero de forma milagrosa ahora puede salir del hospital. La enfermedad no le borra su sonrisa eterna.

Los médicos le dan motivos para ello. Aseguran que Polonara ya está fuera de peligro y en buena dirección para seguir con el proceso de recuperación. El objetivo del jugador es el de volver a las pistas. Tras acabar contrato con la Virtus, el equipo le ofreció quedarse dentro del staff. Sin embargo, el ala-pívot prefirió aceptar la propuesta de su exequipo, el Dinamo de Sassari a fin de continuar como jugador profesional.

