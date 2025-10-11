El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Samanic y Nowell, disponibles para enfrentarse al Real Madrid

El interior croata, con molestias en un tobillo, y el base norteamericano, con dolores en un brazo, entrenaron ayer con normalidad

Iván Benito

Iván Benito

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:13

Galbiati volvió a contar en el entrenamiento de ayer con todos sus jugadores . Las molestias con las que Samanic y Nowell abandonaron el Buesa Arena tras el encuentro con el Panathinaikos no revisten gravedad y ambos estarán disponibles mañana para recibir al Real Madrid (19:00 horas). La situación del interior croata era la que más preocupaba . Ante el conjunto griego, apenas disputó en todo el choque tres minutos de todo el choque tras pasarse buena parte del primer cuarto ejercitando sobre la bici o con gomas elásticas para calentar. Tenía dolor en un tobillo.

«Veremos cómo se levanta», señaló el técnico italiano en la rueda de prensa posterior.Las sensaciones de Samanic mejoraron tras la noche y ayer completó la sesión con normalidad al igual que Markquis Nowell. El base acabó el partido con un golpe en el brazo. Una vez en frío, le costaba moverlo, pero los dolores no han ido a más. El timonel, por contra, tiene muchas papeletas de volver a ser el jugador extracomunitario en el duelo de ACB en detrimento de Howard y Forrest.

El Baskonia aprovechó ayer uno de los pocos días que tiene libres para entrenar en estas tres semanas de inicio de competición , con dos dobles jornadas de Euroliga. Galbiati declaró que varios de sus jugadores están lejos de su mejor forma debido a la corta y extraña pretemporada. No hay tiempo que perder.

