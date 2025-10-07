El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kurucs, en su presentación con el Baskonia.

Rodions Kurucs se recupera y Galbiati tendrá a toda su plantilla ante el Panathinaikos

El ala-pívot letón ha superado la lesión en la fascia plantar de su pie izquierdo de la que fue operado en agosto

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 7 de octubre 2025, 19:22

Rodions Kurucs (Cesis, 1998) está listo para debutar con el Baskonia. El ala-pívot letón de 27 años, fichado este verano desde el UCAM Murcia, ya ha entrenado este martes con el equipo una vez recuperado de la lesión en la fascia plantar del pie izquierdo que le mantenía de baja desde agosto.

Kurucs fue operado en Madrid de una dolencia que le impidió estar en el Eurobasket con su selección. Superada ya la fase de recuperación y tras perderse los primeros tres partidos del curso ante Olympiacos, Asvel y Zaragoza, el letón se ha unido a los entrenamientos del combinado azulgrana antes de medirse el jueves (20.30 horas) en el Buesa Arena frente a Panathinaikos en la segunda jornada de la Euroliga.

Un partido en el que Paolo Galbiati tendrá, por primera vez, a toda su plantilla disponible. Un alivio para el entrenador italiano, que a lo largo de la pretemporada ha visto como Howard, Sedekerskis, Diakite y Luwawu-Cabarrot, entre otros, entraban y salían del equipo por diversos problemas físicos.

Con Kurucs, el Baskonia suma una pieza importante en el juego interior, mermado en este inicio de campaña en el que Diop y Samanic han sido los únicos que han disputado los tres encuentros de los vitorianos.

