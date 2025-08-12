El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga

Una revolución hasta la raíz en el Baskonia

Los cambios en la secretaría técnica y en el banquillo, junto con las ocho bajas y cinco fichajes, marcan el verano baskonista más convulso de los últimos tiempos

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Martes, 12 de agosto 2025, 00:14

El Baskonia vive uno de los veranos más movidos de su historia moderna. La época estival acostumbra a ser tiempo de cambios en la casa ... azulgrana, pero el actual período de reconstrucción se lleva la palma. Queda un mundo para que arranque la temporada 2025-26 el próximo 30 de septiembre con la visita continental del Olympiacos y el club que preside Josean Querejeta ya es protagonista de la mayor revolución de las últimas temporadas. La suya es una remodelación desde la raíz y que ha afectado a los 'despachos' principales de la institución. Desde la parcela deportiva hasta la plantilla y el cuerpo técnico. Ningún estrato se ha salvado del retoque más o menos profundo.

