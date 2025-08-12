Una revolución hasta la raíz en el Baskonia

El Baskonia vive uno de los veranos más movidos de su historia moderna. La época estival acostumbra a ser tiempo de cambios en la casa ... azulgrana, pero el actual período de reconstrucción se lleva la palma. Queda un mundo para que arranque la temporada 2025-26 el próximo 30 de septiembre con la visita continental del Olympiacos y el club que preside Josean Querejeta ya es protagonista de la mayor revolución de las últimas temporadas. La suya es una remodelación desde la raíz y que ha afectado a los 'despachos' principales de la institución. Desde la parcela deportiva hasta la plantilla y el cuerpo técnico. Ningún estrato se ha salvado del retoque más o menos profundo.

Desde que el pasado 6 de junio el Baskonia de Pablo Laso concluyera la temporada al caer derrotado en el segundo choque de la serie de cuartos por el título de Liga ACB ante el Real Madrid (103-112), la maquinaria de demolición y reconstrucción azulgrana no ha parado, con mayor o menor ritmo. Pocos días después de aquella derrota, Josean Querejeta y Pablo Laso mantuvieron un largo encuentro para hacer balance de un curso desalentador. La siguiente reunión entre ambos se produciría casi un mes después, el 8 de julio, con un único orden del día: la comunicación por parte del presidente al técnico vitoriano de que no iba a continuar al mando del banquillo.

En el intervalo entre ambas citas, ya se produjo un primer movimiento de peso con la llegada de Xevi Pujol, que sustituyó al frente de la secretaría técnica a Alfredo Salazar después de cerca de cuatro décadas como pieza clave en los diseños de plantilla azulgrana y, a partir de ahora, con el papel de asesor. Pujol aterrizó en el Buesa el 13 de junio con la función de apoyar en la confección del nuevo dibujo de plantilla y sin comunicación alguna con Laso, entonces todavía dueño del puesto de entrenador.

Ya a primeros de julio, al Baskonia le cuesta mantener la discreción en la búsqueda de nuevo entrenador mientras tantea opciones como Sasa Obradovic, tal y como reveló el propio entrenador serbio, hasta decantarse por Paolo Galbiati. El técnico milanés será el duodécimo entrenador en nómina del Baskonia en la última década. Nuevo giro en un cuerpo técnico del que se caen Nacho Juan, hombre de confianza de Laso, y David Gil, que pone fin a más de dos décadas en el club. Galbiati verá caras nuevas dentro de un grupo de ayudantes en el que se queda Xabier Aspe.

'Limpia' en la plantilla

La entrada de Xevi Pujol y el despido de Pablo Laso marcan el verano baskonista y su promotor no es otro que Josean Querejeta. El nuevo secretario técnico encarna la evidencia de que no todo se ha hecho bien en el seno de la entidad azulgrana en materia de confección de plantilla en los últimos tiempos. Mientras, la rescisión del contrato del vitoriano supone el fin de una apuesta en apariencia contrastada con la que el Baskonia quería revitalizar su proyecto.

Pero los cambios son todavía más palpables en la plantilla. De los catorce jugadores utilizados el pasado curso, ocho han hecho las maletas en busca de nuevo destino. Si desde el seno del club se reprocha a Laso no haber exprimido todo lo deseado al grupo de jugadores que puso a sus órdenes, la 'limpia' estival da cierta razón al técnico respecto a la valía de algunos de sus expupilos. Sander Raieste queda como promesa a medio camino, pero encuentra acomodo en el UCAM Murcia.

Pavel Savkov vuelve a tomar el camino de la cesión al MBA-MAI moscovita tras un año casi en blanco y tampoco se ejerció la opción de renovar Ousmane Ndiaye, recolocado en el Granada avanzada la pasada temporada. Chima Moneke terminaba contrato en Vitoria y seguirá su carrera en el Estrella Roja tras ser un elemento de manejo complejo en el vestuario azulgrana el pasado curso. Ognjen Jaramaz apenas dio la talla como tercer base para marchar en silencio y tampoco el club ha considerado dar el beneficio de la duda a Kamar Baldwin a pesar de un primer año en Vitoria repleto de dificultades.

Seis supervivientes

Al menos, el exterior con pasaporte georgiano sigue en el escenario principal de la Euroliga como integrante del Bayern. Es un estatus que mantienen Donta Hall, traspasado al Olympiacos por 570.000 euros, y Nikos Rogkavopoulos, vendido al Panathinaikos por cerca de un millón. El carácter disperso del pívot no terminaba de ajustar con las exigencias del Baskonia y el alero heleno siguió siendo suplente en su segunda temporada en la capital alavesa. Dos buenos negocios.

La puerta giratoria del Buesa experimenta un ajetreo incesante. Los 'supervivientes' son Trent Forrest, Markus Howard, Timothé Luwawu-Cabarrot, Tadas Sedekerskis, Luka Samanic y Khalifa Diop. A ellos se suman los 'novatos' Clément Frisch, Matteo Spagnolo, Rafa Villar, Rodions Kurucs y Hamidou Diallo, nuevas adquisiciones de un Baskonia que aún busca un base y un 'cinco' para completar su plantilla.