La residencia del Baskonia-Alavés abrirá el 28 de agosto

E. C. Martes, 19 de agosto 2025, 11:36 Comenta Compartir

La nueva residencia del Baskonia-Alavés abrirá sus puertas el 28 de agosto. El recurso, que forma parte del completo deportivo-educativo que proyecta el grupo en el entorno del Buesa Arena y el Bakh, estará operativo para el arranque del curso 2025-26, tal y como estaba previsto. El número de plazas definitivo será de 287, repartidas en 238 habitaciones, en su mayoría individuales.

Las estancias dobles serán para los jugadores becados o los alumnos de la academia de fútbol. Al ser dos inmuebles distintos, que estarán unidos por un zócalo, el equipamiento ganará un nuevo espacio exterior que podrá funcionar a modo de plaza o zona de encuentro. Pero el principal motivo de dividir las construcciones se encuentra en aprovechar la luz del sol. De esta forma, las habitaciones tendrán iluminación natural, al igual que las zonas de estudio y descanso, que darán al Sur. El resto de áreas, destinadas a los servicios, se orientarán al Norte.

La residencia Ondare busca completar la formación académica y deportiva con un alojamiento que ofrece pensión completa y una superficie total de 7.500 metros cuadrados. Sin embargo, el grupo avanzó que la residencia no será sólo un recurso para pernoctar, y es que irá acompañada de servicios, zonas comunes y dos campos de fútbol de hierba artificial que harán las veces de centro de formación deportiva para los jugadores de la academia y que ya están disponibles.

Los trabajos, que arrancaron en marzo de 2024 con una inversión cercana a los 28 millones de euros, se encuentra en la recta final y, de hecho, el complejo está abierto a visitas.

El proyecto cuenta con un importante componente ambiental, tanto desde el punto de vista de su eficiencia energética (tendrá una bomba de calor ecológica) como por el entorno que lo envolverá. Los edificios se revestirán con una envolvente doble de aluminio y ladrillo para aumentar su aislamiento, lo que permitirá reducir el consumo para calentar las estancias y, sobre todo, para no expulsarlo al exterior. 2.300 árboles y setos se plantarán en el entorno, al igual que dos balsas de agua. Según el club, el 20% de la inversión se ha destinado al plan ecológico.