Bordignon, en la cancha callejera de El Campillo. Igor Martín

La reinvención de Dani Bordignon

Las lesiones forzaron la retirada del exbaskonista con 24 años. Ahora ayuda a forjar carreras ajenas como representante

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:39

Los 24 años suelen ser una edad en la que un baloncestista tiene ya claro un camino profesional al que, en condiciones normales, le quedan ... muchos capítulos. Pocos meses después de haber cruzado esa misma línea vital, a Daniel Bordignon (Toledo, Brasil, 1996) le tocó tomar la dura decisión de dejar el baloncesto. Fue un paso traumático con mucho de amarga resignación para un integrante de la cantera azulgrana que, como otros muchos, había llegado a la capital alavesa con 14 años con el sueño de asentarse algún día en el primer equipo del Baskonia. Aquel anhelo quedó sepultado en mayo de 2020, cuando anunció su retirada. Lo hacía después de cuatro operaciones entre espalda y ambas rodillas en el intervalo de tres años. El cuerpo ya no podía vaciarse «al cien por cien», ese límite de exigencia innegociable aprendido en la dura fragua baskonista.

