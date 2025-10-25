El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Portland

El redebut de Splitter en la NBA arrolla a los Warriors de Curry

El exbaskonista se estrena como entrenador principal y sus Portland Trail Blazers se imponen 139-119 a Golden State

Iván Benito

Iván Benito

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:11

La NBA se dispone a descubrir de lo que es capaz Tiago Splitter como entrenador. Ganador del título como jugador en 2014 cuando militaba ... en los Spurs, esta noche ha hecho su redebut en la Liga Norteamericana. El exbaskonista afrontaba su estreno como técnico principal de un equipo y su balance no ha podido ser mejor. Sus Portland Trail Blazers, repletos de bajas y golpeados por el escándalo de las partidas de póquer clandestinas y apuestas ilegales, han arrollado a los Warriors.

