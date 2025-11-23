El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los récords que ha establecido el Baskonia con 71 puntos anotados sólo en la primera parte en el derbi

La exhibición del conjunto azulgrana supone la mejor marca antes del descanso de la ACB en los últimos 29 años y el tope del club

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

El Baskonia se ha dado el paseo otoñal más apacible en lo que va de siglo en la ACB. Los 71 puntos anotados contra el Bilbao Basket a la llegada del descanso supone la mayor cifra anotadora en una primera parte desde 1996. No hay 20 minutos más avasalladores en ataque en los últimos 29 años.

La Liga Endesa no veía una anotación tan elevada al descanso desde los 70 puntos logrados por el Real Madrid en el año 2008 frente al Capitol Valladolid. Aquella vez, los blancos llegaron a la media parte con mayor ventaja, con 70-40 en el marcador ante el conjunto castellano. El Bilbao Basket al menos ha llegado a los 46. En términos generales, los de Galbiati se quedan como el cuarto equipo que más puntos ha logrado tras los dos primeros periodos en toda la historia de la liga, que en tiempo pretéritos lucía anotaciones y diferencias mucho más grandes.

A nivel de club, el Baskonia liderado por Cabarrot, con 17 puntos (5de 5 en triples), logra su primer parte más anotadora de su historia, tanto en ACB como en Euroliga. Además, también bate de esta forma los 65 tantos que registró en la segunda mitad ante UCAM Murcia (65-38) el 7 de octubre de 2016. El resultado final fue 87-75.

El segundo cuarto ha sido un vendaval azulgrana, que con 38 puntos se ha quedado a solo uno de su mejor marca en la historia. En diciembre de 2022, el conjunto vitoriano anotó 39 puntos en el tercer cuarto ante Fuenlabrada (39-12). El resultado final fue 102-88.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  3. 3 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  4. 4 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  5. 5

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  6. 6

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  7. 7 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  8. 8 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  9. 9 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  10. 10

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los récords que ha establecido el Baskonia con 71 puntos anotados sólo en la primera parte en el derbi

Los récords que ha establecido el Baskonia con 71 puntos anotados sólo en la primera parte en el derbi