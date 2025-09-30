El ranking con el que no estarás de acuerdo: así son todas las camisetas de la Euroliga 2025-26

No hay nada más representativo en un club deportivo que sus camisetas. Esas indumentarias que cambian cada año y que, con el paso de los ... partidos, también lo hace la apreciación de los aficionados sobre ellas. Antes de empezar la competición, EL CORREO ha querido confeccionar un ranking de las más bonitas, incluyendo conjuntos locales y visitantes (los que las han presentado). Esta clasificación (subjetiva al 100%) se rige por criterios como la originalidad, expectativas, antecedentes, la integración de los patrocinadores, tamaños, posición de los escudos, la forma de los cuellos, la imagen de marca de los clubes...

20º. Virtus de Bolonia

Ampliar Partizan

Debutan hoy, han jugado ya la Supercopa de Italia y todavía no han presentado su segunda equipación. No son los únicos. Como locales, presentan una camiseta tradicional negra de Adidas. La raya roja en los ribetes de la manga y el parche de campeón de Italia aportan algo de color. Más o menos buena la distribución de escudo, dorsal y patrocinadores. Si hubiera camiseta visitante estarían más arriba.

19º. Partizan

Ampliar

Mismo caso que la Virtus. Aún sin equipación visitante. Quedan por delante gracias al detalle de la espiga del cuello. Es una minucia, pero al menos es algo diferente. También los laterales blancos curvos. Escudo muy bonito pero extremadamente pequeño en comparación con el logo de la Euroliga.

18º. Asvel

Ampliar Asvel

Una camiseta negra y otra blanca. Mismo diseño. Simples. Detalles, los justos. Lo mejor que tenían es llevar el escudo y la marca tan en grande. Gracias a eso podrían haber subido alguna posición, pero en la Euroliga parece que el tamaño disminuye.

Ampliar La camiseta de Euroliga lleva el escudo en pequeño. Asvel

17º. Dubái

Ampliar

Primero de los equipos que juntan en el mismo lado escudo y logo de la marca. Hay más. El Dubái, al menos, tiene el escudo por encima. Quedan por delante del Asvel porque los detalles dorados quedan mejor y hacen más bonitos los ribetes de mangas y cuellos y de fondo tienen un patrón del balón del escudo. Limpia de patrocinadores. Tampoco los echarán en falta.

16º. Bayern

Ampliar

Muy penalizados por la primera equipación. Vale que el equipo de fútbol no tiene apenas peso en el de baloncesto. Pero si eres el Bayern y llevas el mismo escudo, el color naranja chirría dentro del conservadurismo bávaro. La segunda y la tercera son muy bonitas. El logo icónico de Adidas, el Trefoil, es una apuesta ganadora, pero alinearlo con el escudo y dejar el frontal libre... Tela. Lo mejor, la solución para incluir el logo de BMW (pocas marcas más icónicas de Baviera) en la parte posterior de la camiseta.

Bayern

15º. Hapoel

Ampliar Hapoel

El equipo con el escudo más grande. Lo único a destacar. Misma equipación local y visitante intercambiando el rojo y el blanco. No son feas, pero tampoco atractivas. Bajo la sombra de la expulsión por la masacre de Gaza, igual no las lucen mucho por Europa.

14º. Barcelona

Ampliar Barcelona

Como es habitual, calcan las camisetas del fútbol. Son vistosas, especialmente la primera. El color de la segunda es más bien soso y no lleva el escudo a color. Con el pantalón distinto mejoraría.

13º. Anadolu Efes

Ampliar Efes

Apuesta decidida por las rayas verticales en el 50 aniversario del club. Se aprecia tanto en el nuevo escudo como en la primera equipación, la más rompedora. Como la del Hapoel, no maravilla. La segunda, blanca sencilla y con el escudo a un lado, le hace bajar en la tabla.

12º. Real Madrid

Ampliar Madrid

Mismas indumentarias que el club de fútbol, lo que a veces supone un problema, como es el caso. Las rayas amarillas que anteceden las mangas en la camiseta que llevan Mbappé y compañía aquí casi no se aprecian. Blanca y sin apenas detalles, poco más puede subir. La segunda es preciosa, como dice Hezonja, pero podría serlo mucho más con el escudo en el centro.

11º. Zalgiris

Ampliar Zalgiris

La Euroliga agradece el verde del Zalgiris, pero la telaraña de la primera camiseta no convence del todo. Aunque representa bien lo que supone jugar en el Zalgirio Arena. Punto positivo. La segunda es más bonita pero Puma casi ha calcado la segunda y la tercera del Baskonia sobre ella. Como los vitorianos la anunciaron antes, la buena nota es para los azulgranas.

10º. Maccabi

Ampliar Maccabi

Es una de las camisetas más redondas. El escudo en el centro, toque retro y muy reconocibles. Pero aún no han presentado la segunda y quizás no luzcan mucho ninguna.

9º. Valencia Basket

Ampliar Valencia

Cambio de marca. Dejan Luanvi por Hummel, que habitualmente viste bien a sus equipos de baloncesto con indumentarias personalizadas. Lo hace en la segunda, con las lamas del nuevo Roig Arena de fondo. La primera, el degradado de las rayas no me fascina. En la tercera, la idea no era mala. Juntar la arena, el mar y el cielo valenciano. La ejecución es otra cosa. Apuestan por el nombre del club en vez del lema de Cultura del Esfuerzo. Parece estar algo pegado a los escudos. El logo de Hummel por encima del del club...

8º. Armani Milán

Ampliar Milán

Uno de los equipos que habitualmente mejor viste, sello Armani, baja el nivel este año. Sin alardes, pero nada que objetar a la primera. La blanca es elegante gracias a los ribetes de sobremangas y cuello y la estrella del pantalón. La grisácea, usada este fin de semana en la Supercopa, es difícil de catalogar con tanta publicidad. Esta temporada han bajado el nivel.

7º. Mónaco

Ampliar Mónaco

Se agradece el boceto. Incorpora el mapa del Principado, bastante remarcado, en las dos equipaciones. Queda bien. Mejor en la segunda, más bonita pese a no llevar el escudo, por el mayor contraste negro y dorado. El gris... es difícil que salga bien, pero se agradece el intento de Spalding. La forma del cuello no es la más corriente y bonita, pero incluye la bandera del país. Se hecha en falta algo más rojo.

6º. Fenerbahce

Ampliar Fenerbahce

Puede que no enamoren, pero pasan el corte con nota. Su amarillo y azul marino tradicional combina muy bien y ganan puntos con que las rayas verticales no sean simples. El azul de la segunda es vistoso aunque el patrón de fondo, que está de moda en el deporte, no convence. La tercera dicen que representará «el coraje en el campo». Beko y Misli estarán contentos con su visibilidad.

5º. Panathinaikos

Ampliar

Tienen muy difícil superar la del Acrópolis de patrón de fondo. Aun así, la primera es bonita y elegante. Tonos dorados, verde icónico y detalles en los ribetes más fosforescentes. La segunda, presentada este lunes, es bonita, pero extremadamente simple. El patrocinador mancha mucho.

4º. París

Ampliar París

Son las más atrevidas y la innovación se premia. Representan el juego electrizante y deparan sensaciones extremas. O gustan mucho o parecen horribles. No hacen podio por no poner su escudo. Lo anunciaron el año pasado con la Torre Eiffel como protagonista. Desprenden esa sensación de jóvenes irreverentes que tan bien les salió el año pasado.

3º. Olympiacos

Ampliar Olympiacos

La primera les hace merecedores de entrar en el podio. Las rayas anchas, el acabado del cuello acorde con las propias franjas, y el estilo retro, vestigios del mejor Olympiacos, la convierte en una de las mejores. La segunda y la tercera son más simples, pero lucen bien.

2º. Estrella Roja

Ampliar Estrella Roja

Buen regalo del Estrella Roja para celebrar sus 80 años de vida. Tienen también su estilo retro, como en los 60 y 70. Finas líneas rojas y blancas, que gana protagonismo, con detalles dorados en las mangas. Integra bien la publicidad y se olvidan de los toques azules de otros años. La segunda también es bonita. Notables ambas.

1º. Baskonia

Ampliar

Puma se había guardado lo mejor para su último año de contrato con el Baskonia. La primera es un acierto. Respeta los colores azulgranas y las franjas, e innova para lograr una camiseta bonita y moderna. El diseño de la segunda es bonito pese a ser similar a la del Zalgiris. Vuelve el verde en la tercera y lo hace de la mejor forma. Con un homenaje al Gorbea, incluida la cruz, que dota de gran identidad al armario azulgrana. Su personalidad y su premura en presentarlas (de los pocos que en pretemporada no han jugado con camisetas cutres), se han ganado la primera posición.