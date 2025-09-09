El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
El Maccabi será uno de los dos representantes israelíes en la Euroliga. EFE

Ramiro González reprocha a la Euroliga que permita competir a los clubes israelíes

El diputado general de Álava considera que «el genocidio en Gaza no es menos grave que la agresión de Rusia a Ucrania»

Borja Mallo

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:21

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha abierto este martes el curso político en el Palacio de la Provincia con un llamamiento a todos ... los actores internacionales a frenar «el genocidio que se está viviendo en Gaza». Ha incidido especialmente en el papel de la Unión Europea que, a su juicio, «está mostrando unas dudas y incertidumbres y debates internos que no son de recibo». Y dentro de todos esos organismos que, según su criterio, no están tomando medidas para presionar a Israel se encuentra la Euroliga. Una competición de la que forma parte el Baskonia, que además es propietario de la misma, y que la temporada venidera contará con la participación de dos clubes, Maccabi de Tel Aviv y Hapoel de Jersusalén. González entiende que deberían quedar fuera, como sucedió con los equipos rusos, por ejemplo el CSKA de Moscú, tras la invasación de Ucrania.

