Rafa Villar, el descarte de Galbiati en el primer partido con el equipo al completo El técnico prescinde del base como ya hiciera ante el Asvel, y da entrada a Kurucs y Nowell

Iván Benito Jueves, 9 de octubre 2025, 20:01

El Baskonia afronta el choque ante el Panathinaikos al fin con todos sus jugadores aptos para jugar. Con una plantilla de trece jugadores profesionales, Galbiati puede darse el lujo de poder elegir qué doce entran en cada convocatoria de los duelos de la Euroliga. Pese a que Kurucs y Sedekerskis no están al 100%, el técnico italiano ha contado con ellos para tratar de taponar la sangría en el rebote defensivo que les ha afectado en los tres primeros choques de la temporada.

La altura de los bálticos se abre paso en detrimento de Rafa Villar. El base catalán de 20 años ha sido el sacrificado tras disputar tan solo los tres últimos segundos de partido ante el Olympiacos. Ese fue su debut en la Euroliga. En la segunda jornada, ante el Asvel, el técnico decidió prescindir de él y citar al joven Joksimovic, de 16 años, que hoy también se queda fuera del equipo.

Forrest y Nowell llevarán el timón del conjunto azulgrana. El timonel azulgrana de 1,70 metros de altura vuelve a una citación tras quedarse sin cambiar el Zaragoza. La normativa de la ACB de solo poder contar con dos extracomunitarios amenaza con alargar su proceso de adaptación al juego europeo, ya que Galbiati tendrá que elegir en cada partido de la competición doméstica un descarte entre Howard, Forrest y el propio Nowell.