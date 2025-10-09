El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mejoría sí, pero queda mucho por aprender

La prórroga de Munti

Mejoría sí, pero queda mucho por aprender

El periodista Rafa Muntión comparte sus impresiones del partido entre el Baskonia y el Panathinaikos

Rafa Muntión

Rafa Muntión

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:45

Comenta
Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  6. 6 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  7. 7 Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9

    Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump
  10. 10 Luitingo se sincera sobre su etapa en Bilbao con Jessica Bueno: «Fue regular, pero allí la gente es de categoría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mejoría sí, pero queda mucho por aprender