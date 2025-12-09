Radzevicius, un alero diésel y con colmillo

Los dos primeros partidos de Gytis Radzevicius con la camiseta del Kosner Baskonia han servido para saber qué puede aportar y que es mejor que ... todavía no haga mientras dure su adaptación al equipo. Ser el sacador en acciones de presión del rival, sin todavía conocer bien a sus compañeros, parece algo a evitar en los dos duelos de esta semana. Esas dos pérdidas de balón en los dos últimos minutos ante el Valencia Basket fueron un lastra en el desenlace del encuentro. Desesperantes, pero con la disculpa de ser el recién llegado. El alero lituano ha mostrado en 40 minutos de juego que tiene cualidades para hacer olvidar los dos errores que todavía no se habrá sacado de la cabeza.

La subida de tensión que sacudió también a alguno de sus compañeros eclipsó la labor de un jugador que parece muy capaz de asentar sus pulsaciones. Si Hamidou Diallo podía pasar de cero a cien en un palmo de parquet, la aceleración de Radzevicius es sostenida. Sin la exuberancia y la verticalidad de su predecesor en el puesto de 'tres', recibido por miles de aficionados a su llegada a China, el báltico no va a hacer que nadie arquee las cejas por sus acciones, pero estas pueden tener un mayor impacto en la productividad grupal.

El baloncestista nacido en Vilnius calcula cada uno de sus movimientos en la búsqueda de un espacio con el que levantar el tiro o de liberarse de su par por línea de fondo. Con su llegada, el conjunto azulgrana es un equipo aún más perimetral. Apunta a anotar más triples, especialmente esos liberados que en este inicio de curso parecen darle la espalda. Ante el Milán, los vitorianos lanzaron 37 veces desde más allá del arco, cuando su promedio es 28. Frente al Valencia fueron 33, esta vez con más acierto. A pies parados, el lituano, con cierta apariencia física a la mezcla de David Jelinek y Rokas Giedraitis, es un jugador sólido que mejorará el 13% de acierto que acreditaba Diallo.

Galbiati parece querer equilibrar de la libertad ofensiva e inferioridad atrás de Howard con la sobriedad del báltico

Aunque su vertiginoso protagonismo parece venir más por su aportación en otras facetas del juego. Radzevicius es de los aleros clásicos a la hora de cargar el rebote. En el Rytas Vilnius promediaba dos capturas ofensivas por partido, las mismas que atrapó ya el viernes tras haber pasado solo un día en Vitoria. A nivel defensivo, tiene criterio y disciplina para cerrarse y no perder la posición, ayudado por su concentración e intensidad en el juego. El cuerpo técnico azulgrana trató de hacerle llegar por vídeos muchos de los sistemas del equipo que aún deberá aprender. Sin embargo, no entorpece la circulación de balón ya que es de la clase de jugadores que ya piensa en el pase o en el tiro antes de recibir. Le cuesta echar el balón al suelo, en el que puede ser una de sus principales carencias.

Con la ausencia de Sedekerskis, cuyo regreso podría relegar a un papel más secundario, espoleó que el conjunto azulgrana requiriera de él un rol mucho más importante que el de un remiendo llegado con la temporada en marcha. Galbiati reconoció que estos días le ha elegido dentro del quinteto titular por un sencillo motivo. «Es más fácil empezar 0-0 que 0-6», justificó. Pero los 15 minutos que le otorgó ante el Armani Milán, su debut en la Euroliga, y 25 en la ACB, parecen traer consigo una pieza que le transmite confianza por su lectura de juego y la «experiencia» a la que el italiano da tanta importancia. El técnico parece querer equilibrar la libertad ofensiva que les ofrece a Howard y Cabarrot con la estabilidad de Radzevicius, 'Radzo' para los amigos. El lituano apenas necesita el balón para producir, puede sumar con sus cortes a canasta y no se quiebra cuando el partido se endurece. En este Baskonia lastrado por la inconstancia y la fragilidad, su rodaje en el grupo podría facilitar un rendimiento más lógico y sostenido.