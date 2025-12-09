El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Radzevicius debutó ante el Valencia Basket. Rafa Gutiérrez

Radzevicius, un alero diésel y con colmillo

El lituano, antagónico a la exuberancia de Diallo, permite al Baskonia ganar amenaza exterior e inyecta olfato y criterio en la lucha por el rebote

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

Los dos primeros partidos de Gytis Radzevicius con la camiseta del Kosner Baskonia han servido para saber qué puede aportar y que es mejor que ... todavía no haga mientras dure su adaptación al equipo. Ser el sacador en acciones de presión del rival, sin todavía conocer bien a sus compañeros, parece algo a evitar en los dos duelos de esta semana. Esas dos pérdidas de balón en los dos últimos minutos ante el Valencia Basket fueron un lastra en el desenlace del encuentro. Desesperantes, pero con la disculpa de ser el recién llegado. El alero lituano ha mostrado en 40 minutos de juego que tiene cualidades para hacer olvidar los dos errores que todavía no se habrá sacado de la cabeza.

