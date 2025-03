Querejeta: «En el Baskonia estamos en un momento en el que debemos espabilar»

El documental por los 25 años del Baskonia en la Euroliga gira en torno a un mismo concepto. «Si tienes menos posibilidades por el entorno ... en el que estás, es evidente que hay que hacer cosas diferentes y asumir riesgos», reitera Josean Querejeta. Se trata de una cinta audiovisual de poco más de 26 minutos, nostálgica y feliz, atravesada por las palabras del presidente sobre la actualidad del club. «A veces necesitamos que vengan tiempos más difíciles para espabilarnos un poco. Creo que estamos en un momento en el que debemos espabilar».

En sintonía después de más de 30 años de trabajo juntos, el otro protagonista principal, el secretario técnico Alfredo Salazar, revela las dificultas para fichar que se ha encontrado en los últimos cinco años. «El baloncesto ha cambiado mucho económica y físicamente. Los últimos años han sido muy complicados, hay mucha diferencia económica y se hace complejo. Sabes que al final de año te van a quitar dos o tres jugadores», refleja. Por su parte, el director deportivo Félix Fernández, adopta el papel de optimista. «Estamos en un camino precioso, alentador y ambicioso», considera en un reportaje visual que también cuenta con las apariociones de Tadas Sedekerskis y Markus Howard.

El club sitúa en Argentina como el origen de su crecimiento. «Yo le dije a Alfredo que había que ir a traer jóvenes y con contratos largos», cuenta Querejeta. «Ahora lo pienso y fue una temeridad. No había ni dinero, teléfonos ni vídeos... Pero tenía esa inquietud de hacer cosas. Aquí no íbamos a conseguir nada», justifica Salazar, que buscaba jugadores más grandes. «En Vitoria sales a la calle y ves que somos pequeñitos». Su incursión en Latino América fue sobresaliente. «Yo tambiñén debutaba. Pero si mi cabeza me decía esto es así, no podía echarme atrás». Empezó con Marcelo Nicola y Walter Guiñazú,

No fue una casualidad estar en la Euroliga. Con Manel Comas ya habíamos disputado tres finales de la Recopa.

Los principios no fueron sencillos. Necesidad de ser los dueños de nuestro futuro y gestores de nuestros activos. Vitoria necesitaba algo con lo que identificarse. Cosas impensables, muy difíciles. Aunar en una competición gestiones tan diferentes y otras culturas no era sencillo, pero salió adelante.

Tenemos una ciudad pequeña, con menos posibilidades que otras y que tenemos que ser capaces de analizar y ver cosas diferentes para crecer y competir, sabiendo que esto es muy difícil, porque otros tienen presupuestos muy altos y una liga doméstica que no es como la ACB. Les permite repartir los esfuerzos mucho mejor que nosotros.

El Baskonia es el equipo de baloncesto de Euskadi. Empezamos a crecer. Euroliga hizo un contrato muy bueno con Telefónica y salimos beneficiados. Fuimos mejorados los aspectos deportivos y económicos.

En la ACB, solo Barcelona y nosotros hemos estado siempre. Si tienes menos posibilidades por el entorno que tienes, es evidente que hay que hacer cosas diferentes y asumir riesgos. Lo importante es saber hacia donde llegar.

Vitoria es una gran ciudad de baloncesto. Eso atrae a jugadores y otros no, prefieren urbes más grandes. Siempre hay que buscar jugadores que se identifiquen con el proyecto.

Howard: «Fue una gran decisión de mis agentes venir aquí. Quería impactar en mi juego y mi entorno vio que era una gran oportunidad. Me siento muy afortunado. Estoy en un lugar en el que puedo crecer y tengo una gran conexión con los aficionados y el club. Tener aquí mi hijo y evolucionar en la ciudad me emociona mucho»

La competición al principio estaba hecho para que los grandes tuvieran continuidad. La primera entramos porque ganamos un play off al Caja San Fernando. Se inventaron los trienios, los equipos que por liga conseguían más puntos. Y ganamos los 3 trienios, ahí es dónde se forjó el carácter Baskonia. Dimos con buenos jugadores y con carácter. Y seguimos así hasta 25 años.

La profesionalización de Josean al entrar, inquietud en lo que pasaba en el baloncesto, fuimos los primeros en fichar comunitarios, y también aprovechar la ley Bosman. Teníamos en esa época dos bases que marcan carácter, Prigioni y Bennett. Un día de casualidad descubrí en un vídeo a Teletovic, intentar ser un referente para que los que quieran dar el sat quieran crecer aquí.

Tadas: «Ellos confían mucho en el jugador y en sus apuestas. Es lo que pasó conmigo. Llegué muy joven a un club grande e histórico que conocía de pequeño y me hizo mucha ilusión. Estoy donde estoy gracias a que no han dejado de confiar en mí. Soy el capitán y muy orgulloso.»

Los proyectos necesitan estabilidad. Es lo que buscamos.Estamos donde estamos por méritos.

Al final, a medio largo plazo, el que tiene más economía, a no ser que haga muy mal las cosas, siempre está arriba. El fair play financiero debería de existir, debería haber límites salariales, debería haber un baloncesto más sostenible que actualmente.

Logramos Final Four y competir mucho. te muestra el camino, puedes tener un año no tan bueno, pero el siguiente mejorarlo. Y esa ambición y día a día es una seña de identidad. Muy mostrada en todos los trabajadores.

A veces necesitamos que vengan tiempos más difíciles para espabilarnos un poco. Estamos en un momento que debemos espabilar.

No será sencillo repetir una Final Four, a parte de que el canon ya es más importante eua en su momento, hay ciudades grandes que quieren albergarla. No es sencillo para Vitoria pero tenemos que estar contentos de haberlo disfrutado.

Siempre hemos tenido un gran apoyo institucional, sobre todo en Diputación, siempre ha habido gente capaz de captar un evento de estas características. No hay muchos eventos en esta ciudad con ese retorno.

Ahora es un momento importante, hemos renovado el contrato con IMG, es importante. Estaríamos 36 años en Euroliga.

El proyecto tiene que seguir creciendo. Tenemos la mejor competición a nivel deportiva y una capacidad de crecimiento importante.

Tenemos que ser cada vez mejores y mejorar el trabajo que se está haciendo hasta ahora. La autoexigencia de cada persona invita a los jugadores a desarrollarse.

El Baskonia es un trampolín muy claro. Arriesgamos con los jóvenes e intentamos de sacarlos adelante.

Tadas: Baskonia tiene esa habilidad de sacar a los jugadores jóvenes. El club no tiene que cambiar la mentalidad»

El baloncesto en los últimos cinco años ha cambiado mucho económica y físicamente. Los últimos años han sido muy complicados, hay mucha diferencia económica y se hace complejo. Sabes que al final de año te van a quitar dos o tres jugadores. El Baskonia tiene ese punto de atraer a ese tipo de jugadores como Howard. Necesitan un sitio donde darse a conocer y que no especulen con él.

Jugadores de primer nivel, muchas vivencias… 14 play off, finales, buscas continuidad y seguir en ese camino. Estamos en un camino precioso, alentador y ambicioso.

Te puede gustar mucho una pasión, pero no puedes estar dándote cabezazos contra una pared. Si ves que las cosas crecen… es buscar motivaciones para crecer. Es evidente que n todo este tiempo, 36 años de presidente, siempre encuentro motivaciones para seguir y pensar qué hacer `para swr cada día mejores.

HAciendo cosas diferentes y arriesgando con un buen patrón, las cosas van saliendo. No sabes hasta donde llegas. Esto ya no tiene marcha atrás, ya solo va apra delante hasta donde pueda llegar.

Estas cosas les daremos valor más adelante.

A nivel personal he sufrido muchísimo, a pesar de las satisfacciones, hay un trasfondo duro y de dificultad. Ha merecido la pena, el balance es positivo pero tienes que seguir si tienes una idea de lo que quieres hacer. Tenemos que arriesgar mucho pero creo que en general las cosas han salido bien y debemos estar satisfechos de ello. Si queremos seguir a este nivel debemos seguir corriendo riesgos.

