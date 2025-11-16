La primera cita clave para la Copa y un dilema para Galbiati en el Palau

Diga lo que diga la clasificación, el Barça-Baskonia es un duelo que engancha. Un partido de alto voltaje con visos de tener repercusión al ... final de la temporada. El conjunto vitoriano, acosado por su irregularidad y sus malos resultados a domicilio, tiene la misión de entrar a la pista mentalizado y no como ante el Lleida, el Hapoel y el Maccabi. Su tarea en el Palau es mostrarse sólido en busca de lograr la victoria y ganar tranquilidad.

Sus necesidades son casi las mismas que las del cuadro local, sobreexcitado tras el despido de Peñarroya. Los blaugranas acumulan dos victorias continentales con Óscar Orellana como interino. Será su último partido antes de que Xavi Pascual tome las riendas. El Barça registra un balance de 2-4 que, en caso de derrota, les dejará con un escaso margen de cara a la criba para la Copa. Los de Galbiati llegan con un triunfo más. En su mano está asestar un golpe a uno de los rivales directos y salvar así una semana negra.

Las tres derrotas consecutivas, con una inconsistencia que remarca las malas defensas, las carencias en el juego interior y los problemas de la línea exterior, le pesan al entrenador italiano, con una encrucijada en la convocatoria. Con Forrest como única baja, el técnico tiene disponibles a tres extracomunitarios, pero solo puede contar con dos para cumplir la normativa. Con su decisión, Galbiati puede lanzar un mensaje al grupo y a la directiva. Las opciones son dejar fuera a Nowell, con contrato hasta 2027, en lugar de Simmons, que llegó solo hasta diciembre, aunque con opción de extender el vínculo hasta final de curso; sacrificar a Howard, como ante el Madrid, debido a su mal momento de forma como necesidad de rodaje, o al propio Simmons, el de mejor rendimiento inmediato de los tres.