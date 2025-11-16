El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

La primera cita clave para la Copa y un dilema para Galbiati en el Palau

El Baskonia busca ganar tranquilidad ante el Barcelona en un partido en el que el técnico deberá descartar a Howard, Nowell o Simmons

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:13

Comenta

Diga lo que diga la clasificación, el Barça-Baskonia es un duelo que engancha. Un partido de alto voltaje con visos de tener repercusión al ... final de la temporada. El conjunto vitoriano, acosado por su irregularidad y sus malos resultados a domicilio, tiene la misión de entrar a la pista mentalizado y no como ante el Lleida, el Hapoel y el Maccabi. Su tarea en el Palau es mostrarse sólido en busca de lograr la victoria y ganar tranquilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  3. 3

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  4. 4

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  8. 8

    Cinco contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  9. 9

    «Me he presentado a 20 o 30 OPE, llevo un montón de exámenes ya»
  10. 10

    El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La primera cita clave para la Copa y un dilema para Galbiati en el Palau

La primera cita clave para la Copa y un dilema para Galbiati en el Palau