De la olas de la Costa Azul al parqué del Buesa Arena

El Baskonia-Anadolu Efes de esta noche enfrenta a dos plantillas mermadas por las bajas en posiciones clave -los bases en el equipo azulgrana y ... los pívots en el bloque turco- y con un desempeño por debajo de las expectativas. El bloque vitoriano sumó el martes ante el Dubái su sufrida primera victoria de la temporada, pero se mantiene como farolillo rojo de una competición cuya dureza ya ha catado de la forma más cruda. El equipo de Estambul cuenta con tres triunfos en su casillero pero también cuatro derrotas. Insuficiente para un plantel que hace no tanto encadenó dos títulos continentales consecutivos -2021 y 2022- y que cuenta con un director sin igual como Shane Larkin.

El exazulgrana es el máximo anotador del equipo, pero no el único. Junto a él actúan otros dos artilleros de reconocido prestigio: Jordan Loyd, fichado este curso a golpe de talonario tras tres campañas a un notable nivel en el Mónaco, e Isaia Cordinier, llegado desde la Virtus de Bolonia. A ellos espera el baskonista más entonado, Timothé Luwawu Cabarrot. Una pugna que, en el caso de Cordinier, tendrá mucho de familiar.

No en vano, las carreras de ambos han trazado notables paralelismos hasta volver a encontrarse hoy en Vitoria. Nacidos ambos en Francia con meses de diferencia -en mayo de 1995 el baskonista en la sureña Cannes; menos de año y medio después Cordinier en Creteil, al norte- sus carreras se toparon cerca de casa de Cabarrot. En Antibes, en plena Costa Azul, el azulgrana llevaba jugando desde 2006, cuando contaba con apenas once años. Los Sharks (tiburones) de esa ciudad tenían ya fama de buen club formador. De su cantera salió, entre otros, un ilustre exbaskonista como Laurent Foirest. En 2010 llegó Cordinier. Su vida ya había dado muchas vueltas para entonces. Hijo de Stéphane Cordinier, exjugador de balonmano y cuarto clasificado con la selección francesa en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, vivió durante unos años en Martinica antes de regresar al Hexágono.

Entonces se topó con Cabarrot. Incluso antes de la mayoría de edad de ambos compartieron varios meses en el equipo, a caballo entre la primera plantilla y el filial. En esa 2013-2014 comenzaban a erigirse como serias promesas del baloncesto francés. El baskonista cerró el curso con el segundo equipo con un promedio de 17,6 puntos por partido; Cordinier se fue a los 11,8. Fueron los mejores y sus nombres empezaron a sonar con fuerza para la NBA a medio-largo plazo. Pero ninguno siguió en la Costa Azul. Cordinier se fue a Evreux, Normandía, y no abandonó Francia hasta que en 2021 fichó por la Virtus. Entonces el Baskonia pujó por su fichaje, pero el jugador optó por aceptar la oferta boloñesa. Cabarrot, en cambio, apostó por irse al Mega Basket serbio. A finales de 2016 ambos se presentaron al draft. 24º, en primera ronda, fue elegido el azulgrana, que compitió en cinco franquicias de la NBA durante más de un lustro antes de volver a Europa en 2022. Cordinier salió en la segunda ronda, en el puesto 44, pero los Hawks nunca reclamaron sus servicios.

Las dudas de Kurucs y Diop

No se volvieron a ver las caras hasta la 2022-2023. Cabarrot estaba en Milán y Cordinier cumplía su segundo curso en Bolonia. Fue un curso de muchos enfrentamientos, pues ambas plantillas se disputaron la liga en una final de play off a siete partidos. Pero tras el regreso de Cabarrot a Francia y su llegada al Baskonia los duelos de ambos se han limitado a la arena continental. El último, en enero, se lo llevó el hoy jugador del Efes.

Ahora, Cabarrot liderará al Baskonia en busca de su revancha particular. El galo es el jugador más regular del equipo en el inicio de curso continental -con 20,7 puntos por partido es el segundo máximo anotador del torneo- y Cordinier registra 11,9 por duelo. Ambos buscan compensar las carencias generadas en parte por las bajas en zonas especialmente delicadas. De las ausencias exteriores de Howard y Forrest que el recién llegado Simmons comienza a compensar a las bajas de Poirier y Papagiannis en Estambul suplidas por la versatilidad de Osmani y Smits.

El Baskonia quiere valerse de su segundo factor cancha consecutivo para dar otro paso adelante en su recuperación. Los tocados Kurucs y Diops estarán, en principio, disponibles para un Galbiati que advierte sobre un Efes con «uno de los mejores perímetros de la Euroliga». Por eso en su previa pidió estar a la altura. «Ellos disponen de tiradores muy talentosos y con mucha experiencia. Debemos ser sólidos en defensa, con mucha comunicación. Fallamos un poco en ese aspecto ante el Dubái y debemos mejorar», insistió un técnico que pidió unión a su vestuario. «Debemos mejorar en la manera de permanecer juntos, tanto en los buenos como en los malos momentos», sentenció.