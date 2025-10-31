El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cabarrot bota el balón ante McKinley Wright en el partido del martes contra el Dubái en el Buesa Arena. Blanca Castillo
Baskonia-Anadolu Efes | 20.30 horas

De la olas de la Costa Azul al parqué del Buesa Arena

Cabarrot y Cordinier, artilleros del Baskonia y el Efes, dieron de la mano sus primeros pasos profesionales en el modesto Antibes

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:58

El Baskonia-Anadolu Efes de esta noche enfrenta a dos plantillas mermadas por las bajas en posiciones clave -los bases en el equipo azulgrana y ... los pívots en el bloque turco- y con un desempeño por debajo de las expectativas. El bloque vitoriano sumó el martes ante el Dubái su sufrida primera victoria de la temporada, pero se mantiene como farolillo rojo de una competición cuya dureza ya ha catado de la forma más cruda. El equipo de Estambul cuenta con tres triunfos en su casillero pero también cuatro derrotas. Insuficiente para un plantel que hace no tanto encadenó dos títulos continentales consecutivos -2021 y 2022- y que cuenta con un director sin igual como Shane Larkin.

