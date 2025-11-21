El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nowell, descartado el domingo contra el Barcelona, regresará a la convocatoria hoy contra el Bayern. Igor Martín
Baskonia-Bayern | Buesa Arena, 20.30 horas

El Buesa Arena, un refugio para crecer

El Baskonia vuelve a casa tras cuatro derrotas fuera y necesitado de un triunfo europeo contra el Bayern para reengancharse

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:09

Con el frío del invierno ya instalado en Vitoria, el Baskonia busca refugio al calor del Buesa Arena. Solo junto a la estufa de ... sus aficionados ha logrado entrar en temperatura esta temporada el equipo de Paolo Galbiati. Basta con revisar el balance de los cuatro partidos consecutivos fuera que se ha visto obligado a afrontar en la última semana y media para constatar que lejos de casa el bloque azulgrana ha ido de tiritona en tiritona. Esas cuatro derrotas consecutivas, dos en ACB y otras tantas en la Euroliga, han vuelto a dejar temblando a un equipo obligado de nuevo a recuperar temperatura en su casa.

