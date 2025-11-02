Pique entre Cabarrot y el exbaskonista Rokas Giedraitis El que fuera capitán azulgrana, ahora en el Tenerife, se enzarza con el francés al final del primer cuarto

Iván Benito Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:24 | Actualizado 20:56h. Comenta Compartir

Rokas Giedraitis militó tres temporadas en el Baskonia, llegó a ser capitán, y es difícil recordarle un cabreo tan notorio como el que ha agarrado este domingo con Timothé Luwawu-Cabarrot. Ambos jugadores, aleros, condenados a cruzarse sobre la pista, se han enzarzado al final del primer cuarto del Baskonia-Tenerife. El ahora jugador del conjunto canario ha ido a buscar al baloncestista galo, primero con el dedo acusador, para después llevárselo a la boca y pedirle que se calle.

La reprobación no le ha gustado al francés, que trataba de acercarse al lituano mientras tanto sus compañeros, como Galbiati trataban de llevarle al banquillo. Durante el periodo de descanso entre cuartos, con Cabarrot parecía más pendiente del corrillo aurinegro, el técnico transalpino optaba por dejarle sentado para bajar revoluciones.

El pique parece venir de dos triples cruzados entre ambos. Primero encestó Cabarrot, en una acción en la que Giedraitis llegaba tarde a puntear y se afanó en no caer sobre el cilindro de lanzamiento. El galo celebró la canasta con su habitual beso a la muñeca y brindando al Buesa tres dedos, pulgar índice y el de medio, de su mano derecha. Tres acciones después, el que acertaba fue el exazulgrana (2020-2023), que pareció dedicarle el triple a su oponente.

Ampliar

Sería la primera de las tres veces en las que ha usado el dedo índice para recriminar algún comportamiento del francés. La segunda para encararse al final del primer cuarto y la tercera minutos después. Giedraitis salió en el segundo cuarto y cometió una falta sobre Diallo. Txus Vidorreta decidió cambiarle y al cruzarse, le dedicó una charla en el que parecía decirle que se calmara. El internacional lituano, por contra, arrugaba el morro y apuntaba al banquillo baskonista. Como que el culpable estuviera allí.