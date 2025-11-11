El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Barça, próximo rival del Baskonia en la ACB, destituyó el pasado domingo a Joan Peñarroya. EFE

Un trajín devastador

Análisis. ·

La falta de jugadores que aguanten la factura física y mental durante seis meses de competición explica buena parte de las anomalías competitivas de la ACB

Pepe Laso

Pepe Laso

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:12

Cada jornada de la ACB genera resultados sorprendentes a primera vista que luego no lo son tanto. La derrota del Valencia, líder imbatido frente al ... Granada, último clasificado sin ninguna victoria en su haber, es el claro ejemplo de lo impredecible de la competición. La derrota del Baskonia en Lleida puede aceptarse como posible, no tanto así viendo que el primer cuarto finalizó con un 28-11, que mostraba el estado mental y físico del equipo.

