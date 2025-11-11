Un trajín devastador

Cada jornada de la ACB genera resultados sorprendentes a primera vista que luego no lo son tanto. La derrota del Valencia, líder imbatido frente al ... Granada, último clasificado sin ninguna victoria en su haber, es el claro ejemplo de lo impredecible de la competición. La derrota del Baskonia en Lleida puede aceptarse como posible, no tanto así viendo que el primer cuarto finalizó con un 28-11, que mostraba el estado mental y físico del equipo.

El Unicaja, después de cuatro años de títulos, se desinfla. Menos de un mes después de finalizar la temporada, los equipos de Euroliga desvalijaron a los malagueños, consecuencia de lo cual es la contundente derrota que recibieron en Andorra, y que sin duda tendrá muy nervioso al vitoriano Ibon Navarro. El Barcelona reventó, le apalizaron en Girona. Como solución, la destitución de Joan Peñarroya. La consecuencia de todo lo que ocurre cada fin de semana es ver a Canarias y Murcia en lo más alto de la clasificación, y que Unicaja, Baskonia y Barça están fuera de la Copa.

Lo que desmotiva a la juventud de hoy es la falta de expectativas, y no les cuesta nada irse a EE UU

Las razones de tanta anomalía son plurales. Importante es la carencia de jugadores que aguanten física y mentalmente seis meses. El trajín de la competición no es soportable para algunos jugadores veteranos. Pondré algún ejemplo: Shengelia, Tavares, Hernangómez, Vesely, Deck, Llull y varios más tienen un indudable coraje de estrellas, pero sus cuerpos ya no están para una guerra continuada. Tras ellos, una larga batería de jugadores medios que aun estando físicamente fuertes les falta continuidad, pertenecen al grupo de los que no juegan bien cuatro partidos de cada cinco.

Esta estadística la deberían tener muy clara los clubes. Cuando se fichan jugadores, hay que saber quién sí y quién no es capaz de mantener ese gran nivel físico y mental. He leído que Doncic, en una serie de cinco partidos seguidos, había superado el récord anotando 40 puntos de promedio. Esa personalidad es la que realmente da títulos. Veamos algunos jugadores de estas características: Taylor, ex de Málaga y ahora en Valencia, los exbaskonistas Costello y Thompson no suelen ser deslumbrantes, pero casi siempre hacen acto de presencia. Dejémoslo ahí y como simples ejemplos.

No quiero dejar de comentar el momento que está viviendo un jugador y que demuestra la desatención que sufren los jugadores españoles en su crecimiento. Hugo González, un joven exjugador del Madrid que el aficionado medio desconoce por no haber jugado más de 100 minutos en Europa, tomó la decisión de intentar abrirse camino en la NBA. Pues bien, está jugando minutos importantes en Boston. Este hecho podría ser anecdótico, pero no lo es. En el mundillo se está instalando la idea de que nuestra juventud ha perdido 'la cultura del esfuerzo' de la que tanto habla Juan Roig, propietario de Valencia Basket. Puede haber algo de eso, pero lo que sin duda desmotiva a una juventud despierta como la actual es la falta de expectativas. Recuerden que no les cuesta ningún trabajo hacer las maletas para irse para EE UU.