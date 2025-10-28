El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores baskonistas abandonan cabizbajos la cancha del Murcia. Factoría9
Mentalidad universitaria

La falta de un hombre grande y la indefinición de qué jugador debe tomar las responsabilidades en cada momento convierten el ataque del Baskonia en una improvisación constante

Pepe Laso

Pepe Laso

Martes, 28 de octubre 2025, 00:30

En más o menos treinta días, el Baskonia ha jugado diez partidos. Quiere decir que lleva un mes jugando cada tres días. Este hecho delata ... que al equipo le faltan muchas horas de entrenamiento y, si se hace un esfuerzo de memoria, la pretemporada fue corta y precipitada. Ha llegado el momento de reflexionar sobre lo ocurrido. Dos victorias muy apuradas frente a Madrid y Granada componen un pésimo balance. Es cierto que las lesiones han quebrado de alguna manera el poder del grupo. No es suficiente motivo.

