Lucha de clases

El Valencia parece tomar el relevo del Baskonia como aspirante; veremos si se mantiene el mismo tiempo que los azulgranas

Pepe Laso

Pepe Laso

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:07

Cualquier grupo que desarrolla su actividad en una comunidad debe tener muy claro cuál es su posición socioeconómica. Hace tiempo se jugaba con la idea ... de que existían tres clases sociales: alta, media y baja. La mejoría general del país aconsejó un nuevo planteamiento, en el que la clase media se dividía en media-alta y media-baja. La lectura es aplicable en el deporte. La lucha por mantener el estatus es continua, y no digamos cuando se intenta subir un escalón.

