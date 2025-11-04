El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Galbiati da instrucciones a Tadas Sedekerskis. Blanca Castillo
Análisis

Examen parcial aprobado

Aunque parezca incongruente, la baja de Howard permite forjar quintetos más equilibrados

Pepe Laso

Pepe Laso

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

El Baskonia da la vuelta a la tendencia de principio de temporada y gana tres partidos seguidos. Veamos algunas razones. Aunque parezca incongruente, la lesión ... de Howard le ha permitido al entrenador forjar unos quintetos más equilibrados. ¿Quiere esto decir que el gran tirador perjudica al equipo? No. Sencillamente, el grupo es más polivalente sin él. Las tres victorias seguidas en el Buesa Arena tienen mucho mérito y el crédito se ha recuperado. Gran trabajo del entrenador, Paolo Galbiati, que habiendo pasado un mes muy duro ha sabido motivar al cuadro. Enhorabuena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  5. 5 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Examen parcial aprobado

Examen parcial aprobado