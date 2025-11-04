Examen parcial aprobado

El Baskonia da la vuelta a la tendencia de principio de temporada y gana tres partidos seguidos. Veamos algunas razones. Aunque parezca incongruente, la lesión ... de Howard le ha permitido al entrenador forjar unos quintetos más equilibrados. ¿Quiere esto decir que el gran tirador perjudica al equipo? No. Sencillamente, el grupo es más polivalente sin él. Las tres victorias seguidas en el Buesa Arena tienen mucho mérito y el crédito se ha recuperado. Gran trabajo del entrenador, Paolo Galbiati, que habiendo pasado un mes muy duro ha sabido motivar al cuadro. Enhorabuena.

Generalmente, las declaraciones de entrenadores y jugadores tienen poco interés, cuando alguna vez me siento sorprendido por alguna, no puedo reprimir mi asombro y admiración. El pasado sábado, en 'El País', Sedekerskis hacía unas declaraciones realmente interesantes. Habla de su cariño al club y a la ciudad, hace un repaso de lo que ha vivido en los largos años que lleva en Vitoria y alguna cosa más. Lo que me resulta más interesante son sus aportaciones sobre los entrenadores que ha tenido.

Todo ello me lleva a reflexionar sobre cómo los clubes seleccionan a los técnicos. Intuyo que es una decisión que asumen en primera persona los presidentes. No creo que los secretarios técnicos tengan autoridad para una decisión tan importante. Vayamos con algunos casos de difícil comprensión. El Madrid sustituyó a Pablo, que sin duda tenía la aprobación de jugadores y medios. Posiblemente generó celos en el mandamás. Le sustituyó el que fuese su ayudante, Chus Mateo. Sus resultados en los tres años que ha permanecido son difíciles de superar. Cosechó dos ligas ACB y una Euroliga. La crítica de los blancos es que los jugadores importantes le dominaban. Ni el uno ni el otro servía.

Ivanovic siempre ha parecido el hombre perfecto para el Baskonia, pero las relaciones han sido ocasionales y menos duraderas de lo que se antojaba lógico. Algunas veces los jugadores plantean un pulso soterrado y lo ganan. En su momento cumbre como entrenador, Dusko fichó por el Barcelona, a Navarro no le gustó su método, se fue una temporada a la NBA, lo justo para que se cargaran a Ivanovic, y luego volvió al Barça. A los catalanes tampoco les gustaba Jasikevicius y le cortaron, y el lituano ha sido este año campeón de Euroliga. A Xavi Pascual, posiblemente uno de los entrenadores más talentosos entre los españoles, no le quieren, no llego a adivinar por qué. Zeljko Obradovic nunca ha sonado para los grandes equipos españoles desde que hace muchos años pasara de forma efímera por el Madrid. La carrera de Scariolo es volcánica, grandes éxitos con la selección, conocimiento profundo del baloncesto e intermitente en los clubes donde ha estado. Tengo curiosidad por ver cómo gestiona la convivencia con las estrellas blancas. Lo cierto es que sólo Florentino puede tomar la responsabilidad de fichar al italiano.

Antes la prensa influía mucho en el cese de los entrenadores, creo que esa etapa está un tanto superada, así como pienso que la fuerza de los jugadores también es menor. La única razón para que un entrenador perdure en un club es que las relaciones con el presidente sean directas, sin intermediarios. No hay nada más sencillo para justificar errores que culpar al entrenador. La relación directa evita malos entendidos. Si Galbiati conseguirá tener la aprobación y afianzar un futuro en el Baskonia no se sabrá nunca, pero de momento está aprobando el examen.