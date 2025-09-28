El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pepe Laso, antes de un entrenamiento con canteranos del Unicaja. Factoría 9
Pepe Laso | Entrenador de baloncesto

«En el Baskonia siempre se atajan las frustraciones con el cambio en el banquillo»

El extécnico baskonista vuelve como analista de EL CORREO tras un curso pasado en el que «mentiría si dijera que no sufrí»

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:35

Cuando hace dos veranos el Baskonia anunció la contratación de Pablo Laso, este periódico perdió a su analista baloncestístico más certero. Pepe Laso (Madrid, ... 1938) renunció a seguir arrojando luz al juego de la canasta en nuestra páginas ante la incompatibilidad emocional que suponía escribir sobre la escuadra azulgrana dirigida por su hijo. El retiro ha durado un año y el extécnico baskonista retoma su actividad articulista en EL CORREO. A sus 87 años, sigue sin pelos en la lengua y con la ilusión por modelar el talento joven. De esa pasión se benefician algunos de los valores emergentes del Unicaja, a los que alecciona desde que hace meses se instalara en Málaga. «Mentiría si dijera que no sufrí el año pasado», reconoce al rememorar la pasada campaña del Baskonia

