El Partizan se moviliza para que Zeljko Obradovic reconsidere su dimisión La directiva le ofrece hacer todos los cambiosque considera en la plantilla para que continúe al frente del equipo y la afición espera su llegada en el aeropuerto para jalearle

Iván Benito Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:16 | Actualizado 16:53h.

No hay otra ciudad en Europa, y probablemente en el mundo, que viva con tanta intensidad el baloncesto como en estos momentos Belgrado. La rivalidad entre el Partizan y el Estrella Roja es feroz, con los dos clubes asentados en la Euroliga y con la mejor situación económica de su historia, y la pasión de sus enfervorecidas aficiones da pie a situaciones rocambolescas como la que atraviesa el conjunto blanquinegro. La «dimisión irrevocable» presentada por Zeljko Obradovic podría dejar de serlo.

La directiva, un día después de recibir la renuncia, ha emitido un comunicado en la que remarca que rechaza la idea del entrenador de dar un paso a un lado. «El Comité Ejecutivo decidió por unanimidad, a propuesta del presidente del club Ostoja Mijailović, no aceptar la dimisión y ofrecerle apoyo incondicional, expresando su deseo de que siga siendo el entrenador del KK Partizan Mozzart Bet y tome las medidas necesarias para mejorar los resultados del equipo».

El club le hace una petición pública muy clara al técnico más laureado de la historia del baloncesto europeo, que a nivel de clubes nunca ha sido cesado y que solo había renunciado antes a la selección serbia tras el batacazo en el Eurobasket de 2005. «Nos hemos puesto en contacto con él para que reconsidere su dimisión, la retire y continúe su trabajo con el equipo», concluye la entidad, que ayer, en sus redes sociales, publicó la carta del adiós de Obradovic, en la que se inculpaba por «todo lo malo de esta temporada», y se despidió del técnico con diversas publicaciones.

El técnico de 65 años, por su parte, se quedó el pasado martes en Atenas tras encajar una dura derrota ante el Panathinaikos y comunicar sus intenciones. Ha trascendido que esta tarde volará de vuelta a Belgrado, con lo que la afición hace guardia en el aeropuerto para alentarle. El medio Mozzart Sports publica que desde la institución se tiene confianza en que vuelva a tomar las riendas del equipo y le ofrecerán cambiar «a todo el equipo si fuera necesario». El estratega de Cacak tiene contrato hasta final de temporada.