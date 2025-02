El Baskonia se queda a medias tras un despertar insuficiente

El Baskonia ha retornado del parón de 18 días para meterse de lleno en el taller de reparación tras caer en la cancha del Partizan ... en un encuentro en el que protagonizó un despertar tardío e incompleto. En el parte de incidencias, mucho que arreglar en lo que se refiere a su baloncesto mientras salta otra preocupación en materia médica. La torcedura de en el tobillo izquierdo que sufrió Markus Howard en las postrimerías del último cuarto queda como pronóstico reservado a la espera de un diagnóstico. El escolta azulgrana tuvo que abandonar el parqué justo en su momento de eclosión, cuando dos triples consecutivos con su sello ayudaron a devolver al encuentro a un Baskonia que había comenzado a dar señales de pulso baloncestístico. Howard marchó hacia el banquillo sin poder apoyar su pie izquierdo con 60-50 en el marcador y volvió en la recta de llegada de la última entrega, cuando el Partizan había cercenado de raíz la reacción vitoriana. Lo intentó el anotador baskonista con un 79-69 en contra y dos minutos y medio por disputar, pero la articulación no aguantó. Un retorno fugaz y las opciones, que se esfumaron para un Baskonia que había logrado acercarse a cinco puntos tras una canasta de Forrest (74-69, minuto 37).

Ante la encrucijada de poder cambiar el destino de un encuentro torcido desde el arranque, a la escuadra de Pablo Laso le faltó eficacia y convicción en los momentos críticos. Y de paso, ese punto de excelencia y clarividencia que sí tuvo Calik Jones, el hombre al mando de un Partizan de perfil gris, que llegó a manejar ventajas por encima de los 20 puntos, pero que estuvo cerca de recibir un susto. Solo esa sensación de querer y no poder, de atisbar el camino y no terminar de arrancar que atenazó al Baskonia permitió que la noche terminara como había empezado en el Belgrado Arena. A saber, con un plantel serbio dominante y superior y un Baskonia al que no se le puede censurar por no intentarlo, pero al que le faltó más personalidad y firmeza para asaltar una de las canchas más herméticas de Europa.