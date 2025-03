Un partido para marcar tendencia en la ACB

Ganar comienza a ser urgente para el Baskonia en la Liga ACB. Que el equipo azulgrana siga fuera de la zona de play off en ... la competición doméstica ilustra el tono gris de la temporada en curso, pero esta tarde llega el Gran Canaria al Buesa Arena y el rotulador rojo dibuja un trazo grueso en la calendario. El cartel vespertino en el coliseo azulgrana reúne a dos rivales directos en la carrera por alcanzar las eliminatorias por el título ACB. De hecho, la jerarquía teórica se trastoca para convertir a los canarios en defensores de un octavo puesto en la tabla al que aspiran los vitorianos. Sobre el papel, parece el mundo al revés aunque también se trata de una incómoda nueva realidad a la que el plantel azulgrana tiene acostumbrada a su afición en los últimos tiempos.

Aseguraba Pablo Laso hace una semana que la derrota en la cancha del MoraBanc Andorra no iba a dejar a su equipo fuera de los play off. Todo es debatible, pero la realidad es que el encuentro de hoy es de esos que pueden marcar tendencia. El Gran Canaria saca una victoria al Baskonia y defiende el resultado positivo logrado en su cancha en la primera vuelta (92-86). Dada la cercanía en la clasificación, el plantel azulgrana se autoimpone la necesidad de una victoria que, ya puestos, presente un margen superior a los seis puntos. Cabe recordar que el 'average' particular se convierte en el factor de desempate en caso de igualdad a victorias al cierre de la fase regular.

Dada su quebradiza trayectoria doméstica, al equipo de Pablo Laso se le van acumulando las obligaciones. Conviene aplicarse en cumplirlas sin pensar en que todavía hay margen de corrección a falta de trece jornadas para el cierre de la campaña regular. De momento, el octavo puesto se pone a tiro. Debería ser el escalón mínimo al que subirse para acelerar en la escalada.

Kamar Baldwin, ausente en los últimos tres choques, tiene escasas opciones de reaparecer

De cara al choque de hoy, hay muchas posibilidades de que Kamar Baldwin permanezca de baja debido a su lesión en un dedo del pie. El base georgiano guardó descanso ante Partizan, Andorra y Zalgiris no suele ser Pablo Laso amigo de forzar situaciones con los lesionados. Sin Baldwin, se agudiza el desequilibrio que arrastra el Baskonia durante toda la temporada en la posición de base. La dependencia se escora hacia un Forrest más resolutivo desde lo individual y baja querencia pasadora. Queda Ognjen Jaramaz como escudero, casi siempre discreto en su rendimiento.

Ganadores entre semana

El Baskonia y el Gran Canaria chocan en Zurbano después de resolver con triunfo sus compromisos continentales entre semana. Los azulgranas superaron el jueves al Zalgiris (66-65) en un duelo poco vistoso en el que los de Laso mostraron un baloncesto de bajos vuelos, pero, al menos, con cierta dedicación defensiva. Los canarios habían sufrido un día antes para batir al Reyer Venecia de Neven Spahija (84-80) y acceder al cruce de cuartos de la Eurocup. El Buesa Arena es una parada obligada para los canarios antes de retomar la segunda competición continental el próximo martes en la cancha del Hapoel Jerusalén.

Los de Lakovic deben repartir esfuerzos antes de afrontar un choque a vida o muerte ante la escuadra hebrea en Belgrado. La cercanía del partido en la capital serbia podría marcar el nivel de concentración para hoy de un Gran Canaria que ha mostrado su enfado después de que la Liga ACB le denegara el adelanto de la hora del partido ante el Baskonia para ganar cierto margen de descanso antes de rehacer la maleta para volar a zona balcánica.

Los canarios aterrizan en el Buesa antes de medirse el martes ante el Hapoel en cuartos de la Eurocup

La escuadra insular alterna su pujante trayectoria en la Eurocup con un camino reciente más inconsistente en la Liga ACB, donde acumula seis derrotas en los últimos siete encuentros. Además, también viaja con preocupaciones médicas. Un referente exterior como Caleb Homesley arrastra problemas en la rodilla y podría reservarse de cara al encuentro del martes en la Eurocup. Sin Carlos Alocén, que se recupera de una grave rotura de ligamento cruzado, el Gran Canaria da cancha al francés Mehdy Ngouama, vital en el triunfo ante el Reyer Venecia y que podría ser dado de alta de cara al partido en el Buesa Arena.