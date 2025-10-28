El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 28 de octubre
Una pancarta presidía el fondo vacío del Buesa. Blanca Castillo

La pancarta con la que Indar Baskonia escenifica su protesta: «¿Dónde está Dubái? Siento confusión»

La peña más ruidosa del Buesa Arena no acude al partido como protesta por la entrada del equipo emiratí en la Euroliga

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 28 de octubre 2025, 21:05

Comenta

Uno de los fondos del Buesa Arena luce despoblado durante el encuentro ante el Dubái. Los asientos que habitualmente ocupa el grupo Indar Baskonia están ... libres, con solo una pancarta que escenifica la protesta de la peña ante la entrada del conjunto emiratí en la Euroliga, pese a estar fuera de Europa. «Where is Dubái?», se preguntan con ironía en inglés. ¿Dónde está Dubái?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  7. 7 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  8. 8

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  9. 9

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga en protesta por el intrusismo en el sector
  10. 10

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La pancarta con la que Indar Baskonia escenifica su protesta: «¿Dónde está Dubái? Siento confusión»

La pancarta con la que Indar Baskonia escenifica su protesta: «¿Dónde está Dubái? Siento confusión»