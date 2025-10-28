La pancarta con la que Indar Baskonia escenifica su protesta: «¿Dónde está Dubái? Siento confusión»

Uno de los fondos del Buesa Arena luce despoblado durante el encuentro ante el Dubái. Los asientos que habitualmente ocupa el grupo Indar Baskonia están ... libres, con solo una pancarta que escenifica la protesta de la peña ante la entrada del conjunto emiratí en la Euroliga, pese a estar fuera de Europa. «Where is Dubái?», se preguntan con ironía en inglés. ¿Dónde está Dubái?

Debajo, otro lema aún más envenenado. 'I feel devotion' (siento devoción) es el himno de la Euroliga. Indar Baskonia le cambia la letra. 'I feel confusion' (siento confusión). La explicación está dentro del lema. Las letras E son el símbolo del euro €.

Indar denuncia que la incorporación del club emiratí está dejando «de lado la pasión y la importancia de los aficionados»; con muchos años de «atropellos» a causa de una «ambición económica que no tiene límites». «Hace tiempo que el baloncesto dejó de ser del pueblo para convertirse en una gigante empresa privada que sólo busca enriquecerse a costa de la emisión del máximo número de partidos», lamentaron ayer en un comunicado.

Por ello, tomaron la decisión de no acudir a su sitio en el Buesa Arena e hizo un llamamiento a todo el baskonismo a «no asistir al partido» para «dejar claro que los principios de la afición están por encima del dinero». «rechazamos cualquier intento de lavar la imagen de un país en el que se vulneran de manera sistemática los derechos humanos», expusieron.