La paliza del exbaskonista Shengelia para jugar con Georgia reabre el debate sobre el calendario Euroliga y las ventanas FIBA El director de la asociación de jugadores clama por que el ala-pívot tenga que poner «en serio riesgo su bienestar personal» para jugar en su país menos de 24 horas después de hacerlo con el Barça

Iván Benito Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

Cuando los clubes negocian el fichaje o la renovación con Tornike Shengelia saben que el georgiano incluye una condición indispensable en el contrato que muy pocos jugadores de la Euroliga consideran. Si le llama su selección, va a jugar con su país sean cuales sean las condiciones. Aunque le suponga poner en riesgo su salud. El exbaskonista ha vuelto a hacer gala del orgullo que le supone enfundarse la camiseta de su patria en las presentes ventanas FIBA, con una paliza que ningún fisioterapeuta deportivo recomendaría.

El ala-pívot jugó 21 minutos con el Barça en el encuentro del miércoles ante el Asvel. El choque terminó a las 22:30. Se duchó rápido en el vestuario y volvió a casa para cenar y tratar de conciliar el sueño cuanto antes, algo que la mayoría de jugadores remarcan que es complicado en los días de partido. A las seis y media de la mañana estaba saliendo de su domicilio con la maleta en dirección al rumbo al aeropuerto de El Prat. Con el cambio horario, llegó a las 15:50 a Tiflis, a 4.500 kilómetros de Barcelona. Y cinco horas después, formaba parte del quinteto inicial de Georgia.

Así lo narraba la propia Federación para alabar la actitud de su capitán, que no quiso perderse el encuentro que terminaría con un homenaje a su compatriota Georgi Shermadini, que disputa en esta ventana FIBA sus dos últimos partidos con su selección. Shengelia firmó 17 puntos con malos porcentajes de tiro y no pudo evitar la derrota local ante Ucrania (79-92). El domingo se enfrentarán a España en La Laguna (Tenerife) tras un viaje aún más largo.

El excapitán del Baskonia asume que al que algo quiere, algo le cuesta, pero Boštjan Nachbar, el presidente de la asociación de jugadores de la Euroliga (La ELPA) quiso alzar la voz. «Este sistema está total y absolutamente roto si la única manera de que un jugador asista a los partidos de selecciones es poniendo en serio riesgo su bienestar personal», criticó. Shengelia acostumbra a hacer machadas de este estilo en cada ventana, y en el pasado Eurobasket jugó semanas después de sufrir una arritmia cardiaca.

Shengelia es de los pocos jugadores de Euroliga que han acudido a la llamada de su selección. En el Madrid, Campazzo y Deck viajaron directamente de Bulgaria a Argentina, y en el Valencia Basket, Jean Montero se fue a la República Dominicana. En el Baskonia, únicamente los jóvenes de 17 años Stefan Joksimovic (Eslovenia) y Mate Khatiashvili (Georgia) han acudido con su país.