Pablo Laso participa en la reunión de entrenadores de la Euroliga en Barcelona

Scariolo dejará la Selección para tomar las riendas del Real Madrid

La ausencia más notable de la reunión de los entrenadores de la Euroliga ha sido la de Chus Mateo. El entrenador del Real Madrid estaba en la cuerda floja hasta el punto de que, si bien la entidad no ha confirmado aún nada, es un hecho que no seguirá. Tal es la situación que el que se perfila como su relevo ha dado este miércoles un paso clave. Sergio Scariolo, seleccionador españo, ha ofrecido la lista de convocados para el Eurobasket en una comparecencia donde ha confirmado que dejará el combinado nacional tras el torneo. Sin concretar su futuro, es un hecho que tomará las riendas del club blanco. Ahora queda la vacante de España. Entre los potenciales candidatos se encuentra el perfil del propio Laso, aunque el vitoriano no es el favorito.